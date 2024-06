Před Zlínem dal přednost Rumunsku. Fantiš odchází za krajanem

Antonín Fantiš slaví kuriózní a důležitou branku do sítě Pardubic • Pavel Mazáč / Sport

Ve Zlíně působil Fantiš osm let, v regionu se s rodinou usadil. Pouze na dvě sezony si odskočil do Příbrami. Čekalo se, že zůstane členem Červenkova kádru i ve druhé lize. Byl těsně před podpisem nového kontraktu, ovšem lepší podmínky mu nakonec nabídl rumunský celek Voluntari, který se bude taktéž pokoušet o rychlý comeback o patro výš. Se zkušenými Čechy Droppou a Fantišem v sestavě.

Krajní bek či záložník je jediným ze čtyř borců Zlína, který odchází po skončení smlouvy pryč. Klub už se dohodl na pokračování s Lukášem Bartošákem, čerstvě s Vukadinem Vukadinovičem a Dominikem Simerským. Ti by měli spolu s navrátilcem Tomášem Poznarem, jenž měl v sobotu v přípravě proti Vyškovu na rukávu kapitánskou pásku, tvořit osu mužstva pro druhou nejvyšší soutěž.

V ní už nepomůžou talentovaní záložníci Alexandr Bužek (Slavia), Tom Slončík (Plzeň). Pryč jsou i Jakub Janetzký (Brno), Martin Cedidla (Jablonec), Selmir Pidro (návrat do St. Louis), Libor Holík (návrat do Plzně, pak Trnava), Tomáš Schánělec (návrat do Sparty), Pablo González (?), Kenneth Ikugar (?), Rudolf Reiter (?). Na marodce jsou aktuálně například Jakub Kolář, Tomáš Čelůstka či Filip Žák, zcela fit stále není David Tkáč.

Zůstává brankářské duo Stanislav Dostál-Matej Rakovan. Byť se o jedničce Dostálovi spekulovalo s přestupem do Plzně, Olomouce, Ostravy či Pardubic, žádná oficiální nabídka prý na klub nedorazila. „Na stole jsme nic neměli,“ uvedl Zdeněk Grygera, generální manažer.

Šanci dostanou další mladíci z vlastní líhně. Proti Vyškovu se blýskl parádním gólem do šibenice jednadvacetiletý Patrik Kulíšek. Kromě odchovance Poznara (Trnava) dorazili záložníci David Machalík (Kroměříž) a Lukáš Buchvaldek (Dukla).