Čtete: Výhoda (nejen) pro Schicka. Velký zájem o útočníky: hvězda za miliardy i palič z Liverpoolu

Klub: Newcastle

Hodnota podle Transfermarktu: 100 milionů eur (2,5 miliardy korun)

Bilance v sezoně: 37 zápasů/25 gólů

Kandidát na největší přestup! Očekává se, že pokud k němu dojde, bude trhat rekordy. Ovšem Newcastle se ho snaží udržet, navíc má platnou smlouvu do června 2028. Okruh zájemců by zúžila také cenová dostupnost, klub by nejspíš požadoval přes čtyři miliardy korun. Švéd prožívá nejlepší sezonu v Premier League, v tabulce střelců se vyrovnal Erlingu Haalandovi a drží se za Mohamedem Salahem.