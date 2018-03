Čech ve Sport Magazínu s plakátem: Vedeme 5:0? U mě v hlavě je to 0:0

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Hráč kola Premier League: Petr Čech vešel do historie 200. nulou v lize VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se ve vás děje, když vykročíte na hřiště? Fanoušci řvou a ti z tábora soupeře se vás jistě snaží vyvést z koncentrace.

„Mám jasně vymezené mantinely.“

Jak?

„Mantinely jsou pro mě postranní čáry hřiště. Co se děje za nimi, mě nezajímá.“

I kdyby na vás příznivci soupeře chrstli pivo, nevnímal byste to?

„Ignoruju nebo vytěsňuju všechno, co je okolo. Jediné moje soustředění se snažím udržet na to, co se děje na hřišti a co mám v danou chvíli já na hřišti udělat. To je jediné, co dělám.“

Měl jste tyhle lajnové mantinely narýsované v mysli odmalička? Anebo jste se je musel učit malovat?

„Abych řekl pravdu, objevily se mi někdy kolem patnáctky. Tehdy jsem začal hrát za mládežnické reprezentace a někdy tenkrát jsem si uvědomil, že koncentrace rozhoduje o tom, jestli jste na trávníku úspěšný, nebo ne. Tenkrát bylo učení jednodušší.“

V čem jednodušší? Vždyť k mládí patří spíš roztěkanost a bezstarostnost.

„Na zápasech nebylo moc lidí. Když hraje mladý nároďák, je na tribunách pár set lidí. Na dorosteneckou ligu chodí jen pár desítek lidí. A to je velký rozdíl oproti seniorským zápasům. Takže jsem se to mohl v klidu naučit. A drží se mě to dodnes. Stoprocentně mi to pomohlo, protože když pak začnete hrát na velkých stadionech a před velkými návštěvami, tak se vám hodí, že si umíte udržet odstup a moc nevnímat okolí, které samozřejmě zvětšuje tlak na hráče a může jeho výkon ovlivnit.“

Vás vážně ne?

„Já se o okolní věci nestarám. Starám se pouze o to, co můžu ovlivnit. A to jsem já sám a můj výkon. To mě udržuje v koncentraci od první do devadesáté minuty. Nerozptyluju se.“

Vás nesmí negativně ovlivnit ani případné chyby. Hned je házíte za sebe?

„V mojí hlavě je to celý zápas 0:0.“

Prosím?

„I když vedeme 5:0, nebo naopak prohráváme 0:5, v mojí hlavě je to pořád 0:0. Jakmile se něco stane – dáme gól, dostaneme ho, zkazím něco, něco chytím – pro mě se nic nemění. Jsem stále nastavený na to, že se nic nestalo a pokračuje se znova. Ve finále je to stejně takhle. I když chytím velikou šanci, za tři vteřiny už to je jedno. Stejně to musíte příště udělat znova. Musíte zase dobře vyběhnout, dobře rozehrát, dobře vyhodnotit situaci. Jestli předtím člověk chytil šanci, nebo dostal gól, stejně mu myšlenky na to nepomůžou k tomu, aby to udělal líp. Proto se snažím soustředit jen na přítomnost. Je mi jedno, co bude za dvacet vteřin. Musím se koukat na to, co je. Jestli jsme ztratili míč, jestli jsou spoluhráči správně postavení, jestli já jsem ve správné pozici. Když to shrnu: starám se konstantně o věci, které musím zrovna dělat, a to mě udržuje v koncentraci.“

