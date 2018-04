Vrba či Kolocová podpořili ženský fotbal ve speciálním klipu

Ženský fotbal v Česku prožívá momentálně velký rozmach, který se pokusí potvrdit úspěchem v sobotním kvalifikačním utkání proti favorizovanému Německu. Boom se pokouší FAČR podpořit i videem "Fotbal v elegantním podání", které má ženský fotbal představit jako sport posilující zdravý životní styl i krásu a eleganci žen.

"Příjemně mě to překvapilo. Může to pomoc ženskému fotbalu, který jde šíleně nahoru. V Německu či ve Švédsku je to ale pořád na jiné úrovni než u nás, proto jsem rád, že jsem alespoň takto přispěl k propagaci," řekl Vrba ke své roli v klipu. "To, že teď Slavia postoupila do závěrečných bojů Champions League, je mimořádný úspěch a ukazuje se, že je správně, že se kluby věnují i ženám," dodal strůjce plzeňského úspěchu a bývalý kouč národního týmu.

V klipu jdou reprezentantky Barbora Votíková, Lucie Martínková, Tereza Krejčiříková a Kristýna Janků na nákupy, na ulici ale uvidí fotbalového freestylistu Jana Webera či bývalého fotbalistu Sparty Martina Abenu a jdou si s nimi kopnout. Přimotají se k tomu i plážové volejbalistky Kolocová s Kvapilovou. "Je nám ctí, že jsme byly přizvané k natáčení super klipu. Poznaly jsme holky fotbalistky osobně, dokonce jsme si s nimi i koply a hlavně jsme zjistily, že jsou to fakt kočky. Taky by mohly hrát v plavkách," řekla Kolocová.

Výsledek natáčení ocenila reprezentační brankářka Barbora Votíková, která je zároveň úspěšnou youtuberkou a sama produkuje videa s miliony shlédnutí. "Video vypadá fakt profesionálně, je opravdu povedené. Je skvělé, že se pro ženský fotbal dělá daleko více, než se dělalo. Věřím, že to zaujme dost lidí, kteří budou ženský fotbal sledovat," řekla Votíková.