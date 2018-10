Změnit hru. A hned. Proč to v Chelsea jde a v Česku je to zpráva z Marsu?

Byl to fotbal, který 21. století ještě nevidělo. Chelsea a Liverpool se trumfovaly ve vysokém presinku, v raketových kombinacích, v týmové souhře. Lidé na tribunách pomalu nestíhali očima sledovat balon. Takový fofr to na zeleném jevišti byl.

Jürgen Klopp, zastánce metalového rytmu, po nerozhodné bitvě smekl kšiltovku. Ne před hráči, nýbrž především před kolegou na domácí střídačce. „Je to největší změna stylu hry, která se za tak krátký čas v dějinách fotbalu někomu povedla. Jde skutečně o kompletní změnu stylu hry. Jaký je to manažer!“ pronesl do kamer.

Ten manažer se jmenuje Maurizio Sarri. V lednu oslaví šedesátku. Kouří jako fabrika (až 80 cigaret za den), do šestačtyřiceti se živil jako bankéř, ale bankovní operace ho nudily, a tak se pustil na plný úvazek do svého koníčka - trénování fotbalu. A od té doby bourá mýty.

Chelsea se po přesunu z Neapole ujal na sklonku července. Nejvýraznější tváře mužstva byly na odchodu. Většina z nich měla ještě prodlouženou dovolenou po světovém šampionátu. Čili - rozhodně ne komfortní podmínky pro radikální proměnu.

Přesto se Sarri pustil do přestavby obranného autobusu na útočnou formuli jedna. Jde mu to tak, že nový monopost vlétl do Premier League šesti výhrami, dvěma remízami a společně s Manchesterem City a Liverpoolem vládne nejlepší ligové soutěži na zeměkouli.

Jako režisér Fellini

Ale není v tom sám. V Německu podobně kouzlí Lucien Favre. K Borussii Dortmund naskočil o prázdninách, aby ji vrátil ofenzivní drajv. Vestfálská mašina vylétla po sedmi kolech na vrchol bundesligy. Počet vstřelených branek? 23! O jedenáct víc než Bayern Mnichov. V Česku zní tyhle zprávy jako poselství z Marsu.

Jsme totiž už léta ujišťováni, že než trenér vtiskne týmu svůj rukopis, zabere to moře času. No, spíš oceán času. Teď v přímém přenosu vidíme, že to nemusí být taková pravda, jak jsme permanentně přesvědčováni.

Neslouží náhodou česká verze coby alibi pro zakrytí neschopnosti?

„Není to alibi, protože existují objektivní důvody, proč trenéři u nás potřebují na změnu způsobu hry více času, ale z velké části se to alibi stává,“ míní Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů. „Ani Sarri by v českém prostředí nedokázal změnu tak rychle, ovšem nic nebrání tomu, abychom se jím nechali inspirovat a snažili se věci měnit. A neříkejme si, že to nejde. Vidíte Páníka ve Zlíně a teď v Ostravě. Jílka v Olomouci, Trpišovského ve Slavii, Vrbu v Plzni nebo Haška v Bohemce.“

Ano, také doma bobtná množina koučů, kteří jsou schopni dát mužstvům nezaměnitelnou herní vizáž. I kdyby si hráči jejich týmů vzali na sebe odlišné dresy, stejně poznáte, že jde o celky těchto trenérů. Mimochodem, právě tohle je poznávací znamení kvalitních koučů.

„S dobrými trenéry je to stejné jako s dobrými režiséry. Felliniho filmy také poznáte, aniž byste museli čekat na závěrečné titulky,“ doplnil k tomu kdysi trenérský velikán Karel Brückner.

Nyní si představme, že by pražská Sparta loni v létě neangažovala k A-týmu mluvku Stramaccioniho, ale analytického bankéře Sarriho. Co by bránilo tomu, aby mohl čarovat jako v Chelsea?

Odpověď hledáme u Martina Haška, hlavního krejčího aktivního presinkového kabátu Bohemians 1905.

„Když trenér ví, co chce hrát, umí to hráče naučit a má hráčský materiál, který je učení schopný, může v řádech týdnů změnit hru mužstva k obrazu svému. Ale musí být naplněny všechny tyhle tři podmínky.“