Legendy pražských S: Slavii přejí náročný styl, Spartě návrat do Evropy | iSport.cz

Jaroslav Šilhavý (trenér české reprezentace a bývalý hráč Slavie)

„Určitě přeji oběma to samé, hlavně zdraví a štěstí. Jeden bez druhého by to nebylo ono. Nebylo by derby a emoce, co k tomu patří.“

Šilhavý to má stále v noze. Sám se nemůže dočkat kvalifikace o Euro

David Lafata (bývalý hráč Sparty)

„Spartě přeji, aby byl rok 2019 lepší než rok 2018. A hlavně to, aby znovu budila respekt u všech soupeřů.“

Lafata o Spartě i Rosickém: Nevím, jestli má nějakou pravomoc. Snad přijdou na to, co s tím dělat

Pavel Kuka (bývalý hráč Slavie)

„Slavii přeji, aby pokračovala v nastaveném trendu. To znamená v náročném, ale úspěšném fotbalu. Aby si udržela sportovní formu a kvalitu do jarních bojů Evropské ligy a také aby na konci ligy byla na prvním místě. Co se týče Sparty, tak nechci být škodolibý, ale samozřejmě se mi líbí, když je na příčkách za Slavií. Určitě by ale měla reprezentovat český fotbal v pohárové Evropě. Do nového roku jí tedy přeji, aby se v nich udržela a hrála je.“

Spartě jsem rozjel autobus, smál se Kuka po Silvestrovském derby

Jaromír Blažek (bývalý brankář Sparty i Slavie)

„Přeji všem, ať jsou hlavně zdraví. Spartě pak, ať má i štěstí, které bude určitě potřebovat. To ostatní přijde.“

Rudolf Skácel (fotbalista Příbrami, bývalý hráč Slavie)

„Oběma přeji, aby se jim dařilo, aby se Sparta i Slavia praly o titul. Aby hrály poháry a byly úspěšný v Evropě, což by byl přínos pro český fotbal. A hlavně zdraví všem hráčům a fanouškům, a aby byl celý rok ještě úspěšnější pro nás pro všechny, než ten uplynulý.“

Luboš Kozel (bývalý hráč Slavie)

„Z pohledu Slavie jsem s uplynulým rokem spokojený, hlavně podzim byl dobrý. Slávisté mají potenciál se dostat ještě výš, do nového roku bych jim to přál. A Sparta? To ať si zhodnotí oni, ale silnější Sparta by byla pro český fotbal dobrá.“