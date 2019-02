Šéf Teplic o českém fotbale: 98 procent lidí si myslí, že je to švindl | iSport.cz

„Mlsnova rezignace jen dokresluje situaci, o které dlouhodobě mluvíme. Že něco není v pořádku a systém, který je nastavený, se nedaří změnit. Je to boj s větrnými mlýny. My se soustředíme na to, abychom byli transparentní a hráli férově. A tohle je skandální, hrozné,“ pronesl Pavel Šedlbauer, předseda představenstva FK Teplice.

Zároveň nechápe, proč Ligová fotbalová asociace (LFA) měla doposud jen jednoho člena v komisi rozhodčích. Tím byl právě Mlsna – a nyní hrozí, že tato pozice zůstane pro jarní část FORTUNA:LIGY neobsazena.

„Čtyři zástupci v komisi rozhodčích jsou z FAČR, včetně předsedy Chovance. Čili rozhodnutí bude vždycky takové, jaké chce FAČR. Od začátku se mi to zdálo nelogické, protože jsme součástí LFA a profesionálního fotbalu a rozhodčí hrají klíčovou roli. Tehdy tam byla určitá podpora od Sparty a řeklo se, že na tom budeme pracovat. Od té doby se ale nic nestalo,“ nerozumí Šedlbauer.

Naznačil, že současný vývoj českého fotbalu má za důsledek i příliš nízký příliv nových sponzorů. Ti se nehrnou.

„Zároveň mohou být cestou, jak to změnit. Nejen sponzoři, ale i státní orgány by měly nějakým způsobem zareagovat. Podívejte se na sociální sítě, jakou má FAČR image. 98 procent lidí si myslí, že je to švindl. Je tam hodně věcí, které nejsou správné. Nakonec to vidíme na tom, co prosakuje. Kdo třeba dostává nejvíc financí - Plzeň, Jablonec, skandály kolem klubu pana Mynáře, informace kolem bývalého ministra školství. Jen to dokládá, že tady něco není v pořádku,“ dodal Šedlbauer.

Teplice dlouhodobě patří do skupiny, která se vymezila proti místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi. Při poslední volbě předsedy FAČR podpořily Malíkova protikandidáta Petra Fouska.