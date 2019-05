Jak se rozloučí Čech a co dál? Doma pro něj není pozice, říká Trávníček | iSport.cz

Pokud dnes večer zvládne Arsenal odvetu s Valencií (ONLINE sledujte ZDE>>>) a Chelsea přejde přes Frankfurt, bude to 29. dubna v Baku ve finále Evropské ligy pikantní záležitost. Petr Čech v posledním soutěžním utkání kariéry v barvách „Kanonýrů“ proti „Blues“, kde strávil 11 let.

To by bylo symbolické rozloučení s kariérou. Souhlasíte?

„Jeden z hnacích motorů Petrova přestupu do Arsenalu bylo, že chce s klubem vyhrát další trofeje. Proto se dá říct, že v kontextu jeho konce by se jednalo o hezké vyvrcholení. Ale ve finále zatím není. Je potřeba zvládnout odvetu. Pro Arsenal je triumf v Evropské lize klíčový, jelikož se může kvalifikovat do Champions League. Bavili jsme se o tom s Petrem a říkal, že hlad je v týmu velký. Samotné finále by byla odměna za všechnu práci, kterou pro Arsenal odvedl. A pokud by to bylo proti Chelsea, souhlasím, bylo by to pikantní.“

Už začal Petr bilancovat?

„Dělal jsem si z něj trochu legraci, protože v posledních dnech jsme spolu moc nekomunikovali, tak jsem mu v nadsázce říkal, že je vidět, že se blíží konec, protože bylo těžké jej dohnat. Věci se mu postupně kumulují, má toho hodně. Co se týká bilancování, lehký náznak byl, ale ono na to není moc čas. Stále je sezona a Arsenal čekají, doufejme, ještě tři zápasy. Petr byl a je absolutní profík a myslím si, že bilancovat začne, až v roli hráče skutečně skončí.“

Pokud by Arsenal nepostoupil do finále Evropské ligy, nabízí se, že by se s Petrem rozloučil o víkendu v ligovém utkání proti Burnley. Mohl by naskočit?

„Taková varianta existovala, ale nemluvíme o ní nahlas a ani se k ní příliš neupínáme. Osobně si myslím, že se to asi nestane a že Petr o to ani nestojí.