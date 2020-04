(Ne)Uvolnění zákazů: fotbal ukončuje nižší soutěže, co další sporty? | iSport.cz

Jeden říká, že by dosavadní opatření uvolnil, druhý, že je to příliš riskantní. Zásadní neshoda epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly a premiéra Andreje Babiše staví český sport do zvláštní situace. Patové řekněme. Na jedné straně naděje, že se fotbalisté, tenisté a další zase aspoň částečně „rozběhnou“, na druhé vlastně dál platí zákaz.

Britský oštěpař pro dobrou věc běhá maraton doma na šest metrů dlouhé zahradě. Jiní si třeba zkouší golfový odpal ve svém domě z prvního patra do postaveného kýblu v přízemí. Sportovní svět se kvůli koronaviru zastavil, v Česku se ale začíná mluvit o malé naději.

Jejím nositelem teď je epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V rozhovoru pro webovou televizi DVTV připustil, že by se brzy mohla začít uvolňovat vládní opatření včetně otevírání některých venkovních sportovišť jako třeba stadionů, golfových hřišť nebo tenisových kurtů.

Naděje pro vrcholové sportovce? Prymula promluvil o uvolnění opatření, do akce by mohla jít Kvitová i Plíšková

„Změnil jsem na to trochu názor. Naše první kroky vycházely z poněkud vyfabulovaných údajů z Číny. Ale ukazuje se, že koronavirem se promořuje poměrně vysoká část populace… Není možné držet tvrdá opatření nekonečně dlouhou dobu. Pokud křivka nárůstu případů bude v příštích dnech nadále lineární, jde očekávat uvolnění zákazů,“ řekl Prymula v DVTV.

„Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény,“ odsekl ale Prymulovi v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál premiér vlády Andrej Babiš a postavil se tím za dřívější výrok ministra vnitra Jana Hamáčka, podle něhož by z rozhodnutí nechat populaci promořit už nebyla cesta zpátky.

Za Prymulou zase stojí „jeho“ ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Co by to znamenalo pro jednotlivá sportovní odvětví? „Nevím, jestli by se pro nás tímhle něco měnilo,“ je opatrný tiskový mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Výkonný výbor FAČR dnes rozhodl o ukončení amatérských soutěží od třetí ligy níže včetně mládežnických lig. Nižší soutěže totiž mají spočítáno, že aby ročník dokončily, potřebovaly by začít hrát už třetí víkend v dubnu…

A profíci? Ve středu zasedá sedmičlenný Ligový výbor LFA, podle informací Sportu z něj ale těžko půjde dělat závěry. Profesionální fotbal je stále silně svázán vládními nařízeními, a dokud ta se neuvolní, zůstane jen u přání potažmo vymýšlení scénářů, jak se pokusit dohrát ročník.

Možná až Ligové grémium v polovině dubna bude moudřejší. I tehdy ale bude záležet na stanovisku vlády, která zatím vypadá, že se názorově roztrhla.

Tenis doma pomůže Plíškové či Kvitové

Ostatním sportům se přece jen dýchá trochu lépe. Basketbalové, volejbalové, házenkářské či florbalové soutěže sice byly předčasně ukončeny, přichází ale vrcholná sezona tenisu a svaz hlásá, že je v případě zmírnění restrikcí připraven spustit mistrovské soutěže dospělých i mládeže.

Navíc podává pomocnou ruku top hráčům a hráčkám, jež se obvykle pohybují po turnajích v zahraničí, a kteří jsou minimálně až do 13. července bez práce. „Musíme být připraveni a vytvořit našim reprezentantům takové podmínky, aby se mohli začít v okamžiku, kdy to bude možné, připravovat v soutěžních zápasech, které se nedají v přípravě nijak stoprocentně nahradit, a přitom jsou pro návrat na turnaje tak důležité,“ uvedl projekt prezident ČTS Ivo Kaderka.

Jedná se o sérii dlouhodobých a krátkodobých soutěží týmů i jednotlivců, díky kterým se hráči po dlouhém výpadku dostanou do turnajového rytmu a připraví na vstup do mezinárodního seriálu.

Pravděpodobný je i start takových es jako Karolína Plíšková či Petra Kvitová. V řádu dnů po uvolnění karantény se v tenisovém areálu TK Sparta Praha odehraje například třídenní turnaj Be ready o pohár prezidenta ČTS, následovat budou i další turnaje a soutěže.

Dojde-li k otevření či pootevření hranic s některými státy, je v plánu odehrát se Slovenskem utkání „Znovu spolu pro budoucnost“, ve kterém se proti sobě v modelu Davis Cupu či Fed Cupu postaví reprezentační týmy Česka a Slovenska ve všech věkových kategoriích.

Třeba atleti už dlouho jedou svépomocí, tréninky si uzpůsobili do individuálních plánů. „Připravují se po našich lesích, parcích, kreativita byla veliká – práce se dřevem, kamením, kládami, běhání po lesích apod… Je potřeba si uvědomit, že atletika je sice individuální sport, ale trénuje se většinou ve větších skupinách lidí, což v současné chvíli možné není,“ říká Jan Netscher, šéftrenér atletické reprezentace.

„Proto mám radost, kdyby byla sportoviště otevřená, i tak ale bude potřeba dodržovat hygienické podmínky, nebude možné shlukovat se ve skupinkách a dál bude muset vše být po individuální notě,“ myslí si Netscher.

Fotbal má ovšem mnohem složitější překážky. Vše v nejbližších dnech rozsekne postoj vlády.