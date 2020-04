Ronaldinho promluvil o vězení: Tvrdá rána! O ilegálních dokladech nevěděl | iSport.cz

Bývalý nejlepší fotbalista světa Ronaldinho poprvé od uvěznění v Paraguayi, kde čelí podezření z falšování dokladů a praní špinavých peněz, promluvil do médií. Čtyřicetiletý Brazilec si nikdy nedokázal představit, že se dostane do podobné situace, a kriminál vnímal jako tvrdou ránu. Doufá, že už brzy bude volný.

Ronaldinha v paraguayské metropoli zadrželi začátkem března spolu s bratrem a agentem Robertem poté, co se prokázali falešnými pasy. Po 32 dnech za mřížemi duo zaplatilo kauci a přesunulo se do luxusního hotelu v Asunciónu, kde v domácím vězení čeká na začátek soudního procesu. Ten pozdržela pandemie koronaviru a datum ještě nebylo stanoveno.

„Vězení byla tvrdá rána. Nikdy bych si nedokázal představit, že se dostanu do takové situace. Celý život se snažím být co největším profesionálem a přinášet lidem radost svým fotbalem,“ řekl Ronaldinho v rozhovoru s paraguayskými novinami ABC Color.

Zatím není jasné, proč měl někdejší hvězdný útočník Paris St. Germain, Barcelony či AC Milán padělané doklady, protože Brazilci pro vstup do Paraguaye pasy nepotřebují. Policisté vyšetřují i možnost, že se zapletl do praní špinavých peněz. Ronaldinhovi, jenž podle svého vysvětlení do země přijel odstartovat online kasino a přestavit knihu, hrozí až pětileté vězení.

Tvrdí, že paraguayské pasy s bratrem dostali darem. „Byli jsme naprosto překvapeni, když jsme zjistili, že naše doklady nejsou legální. Od té chvíle je naším cílem spolupracovat s úřady. Vysvětlili a doložili jsme všechno, co po nás žádali. Doufám, že se vše potvrdí a budeme se moci z této situace dostat co nejdříve,“ uvedl Ronaldinho.

Ve vězení byl o celebritu jeho formátu obrovský zájem. „S každým jsem se vřele přivítal. Hrát fotbal, rozdávat autogramy a podepisovat fotografie je součást mého života. Neměl jsem důvod v tom přestávat. Navíc ve společnosti lidí, kteří stejně jako já procházejí těžkým obdobím,“ konstatoval brazilský mistr světa z roku 2002.

Už má jasno o první věci, kterou udělá na svobodě. „Dám své mámě velkou pusu. Je doma a zažívá náročné chvíle během koronavirové pandemie,“ prohlásil Ronaldinho. „Potom zjistím dopady této situace a posunu se dál díky své víře a síle,“ dodal rodák z Porto Alegre.