Jak se měnila Dagmar Damková: z růže mezi trny k Berbrově „polomanželce“ | iSport.cz

2015. Rozbouřená doba... Dagmar Damková s Romanem Berbrem míří na výkonný výbor FAČR po příletu z kvalifikace na ME 2016 v Lotyšsku... • Archiv Sportu (Pavel Mazáč)

2011. Takhle pózovala Dagmar Damková pro Sport Magazín poté, co se stala jako první žena členkou komise rozhodčích UEFA • Archiv Sportu

2005. Rozhodčí Dagmar Damková se opírá do míče v exhibičním duelu na oslavu 100 let Bohemians... • Archiv Sportu (Michal Beránek)

2003. Rozhodčí Dagmar Damková nechala čtenáře Sportu nahlédnout do svého soukromí... • Archiv Sportu (Michal Beránek)

2003. Dagmar Damková si rovná do latě hráče v duelu Sparty B s Dolními Kounicemi... • Archiv Sportu (Pavel Lebeda)

V roce 2010 o ní zpíval ostravský bard Jaromír Nohavica, že je nebojácná jako růže mezi trny… Dagmar Damková tehdy skvěle odřídila klíčový ligový duel Baník - Sparta a první žena, která kdy odpískala prvoligový duel (Liberec - Budějovice, 2003) byla oblíbená i mezi fanoušky. Objevila se na MS žen, řídila finále na olympiádě v Pekingu. V roce 2011 ukončila kariéru a zamířila do orgánů UEFA, především ale také FAČR, kde se stala první ženou ve výkonném výboru. Spolu s tím se ale začalo mluvit o jejím vztahu s kontroverzním funkcionářem Romanem Berbrem a postupně se nořila do českého bafuňářského bahna. To vše rámované Berbrovým výrokem o „polomanželce“... Podívejte se, jak Dagmar Damkovou zachytili fotografové a fotografka deníku Sport!