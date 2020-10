Berbr ven? To je málo! Všichni přece věděli, jak je fotbal znásilňován

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Rezignace Romana Berbra, odvolání Jozefa Chovance a celé komise rozhodčích, nové listiny sudích i kontrola financování. Pokud by monstrózní korupční skandál spadl na fotbal takříkajíc z nebe, dalo by se této reakci ze strany předsedy FAČR Martina Malíka snad i zatleskat. Zásadní problém je v tom, že z nebe tu nic nepadalo. Obvinění Berbra a spol. z ovlivňování zápasů nikoho nešokovalo. Vlastně jen potvrdilo to, co se vědělo či tušilo - totiž že družina plzeňského šíbra tu fotbal dlouhodobě znásilňuje. A proto se potlesk nekoná. Naopak. Je to málo, co jste navrhli! Výkonný výbor měl rovnou rozhodnout o svolání mimořádné valné hromady a deklarovat, že tam dá své funkce k dispozici jako první krok při pokusu začít léčit prohnilý systém.

Nejdříve ze všeho si stačí v klidu sednout a začít se ptát. VĚDĚLO SE, ŽE…

…Roman Berbr dlouhá léta ovlivňuje ať už sám či prostřednictvím sítě svých spolupracovníků rozhodčí?

…že „synek“ Roman Rogoz je něco jako prodloužená ruka „taťky“ Berbra?

…že se kluby s Rogozem v zádech mohou často spolehnout na pomoc mužů v černém a jejich soupeři se naopak musí smířit s tím, že hrají proti čtrnácti?

…že rozhodčí poslušní pokynů ze strahovské centrály jsou za své služby často odměňováni postupem do vyšší soutěže, kde si víc vydělají, zatímco ti neposlušní mají často smůlu?

…že šéf Komise rozhodčích Jozef Chovanec, blízký kamarád Romana Rogoze, celé to řádění bez větší znalosti problematiky sudích svým jménem kryje?

…že celý fotbal je protkán pavučinou nezdravě nastavených vztahů mezi rozhodčími, delegáty a některými klubovými i asociačními bafuňáři?

…že fotbal opouštějí (dobrovolně či nuceně) renomovaní funkcionáři, bývalí hráči i rozhodčí, kteří se Berbrovu systému nechtěli dál přizpůsobovat?

Odpověď na všechny tyto otázky je stejná: ANO! TOHLE VŠECHNO SE VĚDĚLO. A nejen, že se to vědělo, ono se o tom i v řadě případů psalo.

Vzpomeňte si na průlomové vystoupení rozhodčího Libora Kovaříka v deníku Sport, který popsal, jak Berbr s Dagmar Damkovou ovlivňovali ligové sudí. Anebo na kritická prohlášení Romana Hrubeše, který v lize zaváděl VAR, a z fotbalu znechuceně odešel poté, co mu Berbr s Malíkem ukázali dveře. Anebo opakované výpovědi funkcionářů či hráčů z nižších soutěží, kteří si zoufali, jak nefér je hrát proti prominentním klubům typu Vyšehrad či Jirny…

Registrovat to museli i členové výkonného výboru a moc dobře si toho byl vědom i muž, který má na Strahově kancelář hned vedle Berbra – Martin Malík. Zda to stejně jako někteří další funkcionáři jen tiše trpěl, či i aktivně podporoval, je otázka. Ale není teď zásadní. Malík byl předseda, a tudíž prostě má tak či tak vrcholnou zodpovědnost za spoušť, kterou nyní policejní vyšetřování odhaluje. Byť svaz fakticky řídil jeho strahovský soused…

Co z toho plyne? Vinni jsou všichni, jak podotkl i předseda. A jediné správné řešení je proto odstoupení celého vedení FAČR v nejbližší možné době. Výkonný výbor to měl jasně deklarovat a časově si omezit mandát do předčasných voleb vypsaných maximálně do tří měsíců.

Asociace by také měla okamžitě začít procházet nezávislými audity. A nejde jen o prověrky finanční, o nichž Malík mluvil. Na místě je i audit personální, který detailně zmapuje vztahy, nastavené kompetence a zodpovědnosti na všech úrovních asociace. Protože to je ten zásadní problém. Zabývat by se měl i tím, jak fungují delegace na Valné hromady FAČR, protože právě to byla mistrovská disciplína plzeňského šíbra. A není důvod si nemyslet, že touhle cestou by se rád v budoucnu vydal i některý z jeho noshledů typu Miroslava Liby či Jana Paulyho.

Výsledky auditů by pak měly být transparentně zveřejněny a hned poté uspořádány mimořádné volby s nadějí, že nějakému schopnému manažerovi bude dávat smysl vrhnout se s mačetou v ruce do džungle. V takové roli si přitom v současné chvíli nedovedu představit žádného z bývalých slavných hráčů typu Petra Čecha, Tomáše Rosického či Pavla Nedvěda. A pokud by někdo s takovou vizí přišel, měl bych se spíš na pozoru.

Proč? Při veškeré úctě k legendám – tohle nebude práce pro sebelepšího hráče, ale pro ostříleného krizového manažera. Navíc jeden smutný příběh, kdy měl fotbal spasit miláček davů, už máme za sebou. A nejen Ivan Hašek na něj, myslím, nevzpomíná v dobrém.

Právě za jeho éry se totiž Roman Berbr nenápadně nadechl ke své destruktivní jízdě nejvyššími patry českého fotbalu...

