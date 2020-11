Šéf FAČR Malík: Berbr je vinen! Co možná spolupráce s Poborským?

Neodstoupil, ani se na to nechystá, navzdory korupční kauze fotbal povede až do květnové valné hromady. Do té doby chce předseda asociace Martin Malík nastavit nové fungování organizace. Podle not UEFA. Ta už podrobně studuje veškeré dokumenty FAČR a hodlá v nich udělat pořádek. Navíc není vyloučeno, že se aktivně zapojí i do komise rozhodčích. Zároveň předseda asociace bere zpět svoji „slavnou“ větu, že vinni jsou všichni. „Omlouvám se těm, jichž se to právem dotklo,“ říká. A co Roman Berbr? Prý je vinen.

Kauza je teprve v běhu a je tu presumpce neviny. Přesto, udělal Roman Berbr, co se mu klade za vinu?

„Hodnotím to laicky, jelikož nám policie neumožnila nahlížet do spisu, tudíž nemám moc informací navíc kromě těch oficiálních. Média ovšem mívají v těchto věcech většinou precizní informace. To, co teď víme, nezvratným způsobem popisuje situaci. Takže z mého pohledu je vinen. O presumpci neviny se bavit nemůžeme.“

Mohl a měl jste vědět, co Berbr dělá?

„Nemohl. Samozřejmě, náznaky tu byly. Ale dokud by nezačal mluvit někdo, kdo byl přímým účastníkem těch procesů a nerozhodl se mi natvrdo říct, že se stalo to a to a popsal způsob, jakým bylo vše dohodnuté, neměl jsem šanci. Na tyto věci potřebujete policejní práci. Tohle tady nejsme schopni odhalit. Kauza to jednoznačně ukázala.“

Kolikrát denně si říkáte: Měl jsem být vůči Berbrovi razantnější, přísnější, důslednější?

„To vůbec nemá nic společného s nějakou razantností vůči Berbrovi. Už jsem to říkal mnohokrát: byl jsem jedním z mála, kdo se s ním dokázal hádat. Je to takhle – vzhledem k tomu, co nastalo, se ptá člověk sám sebe, zda některé věci neměl vnímat a dělat jinak, jestli něčemu neměl přikládat větší důležitost. Zpětně je takové přemýšlení logické.“

A měl jste?

„Celá řada věcí by se dala udělat jinak. Na druhou stranu jsem nemohl mít ponětí o tom, jakým způsobem a co se tady děje. Loni v srpnu jsem vyvolal nějakou mediální debatu o rozhodčích. A nikdo se tehdy nepřidal, nikdo to neřešil. Ani pan Šedlbauer z Teplic. Nikdo neřekl: Malík má pravdu, my si to dlouho myslíme taky, půjdeme důkazy hledat s ním. Všichni řekli, že to není pravda. To je věc, o které přemýšlím, zda šla udělat jinak, ale myslím, že by to bylo složité.“

Média přitom už roky popisovala Berbrův svět. Jízdenky do vyšších soutěží, poplatky za postup rozhodčích, ovlivňování zápasů.

„Jasně. Možná proto, že to byl mediální evergreen, možná proto, že nikdo nedoložil důkazy, se s tím nic nedělalo. Tohle je asi jedna z věcí, kdy jsem mohl být důslednější. Na druhou stranu, jsem předsedou tři roky a nikdo z těch, co to nyní říkají nahlas, sem nepřišel a neřekl: Sice nemám důkazy, ale stalo se mi to a to a to. A já tě žádám, abys s tím nějak naložil. Pak bych musel být psychopat, kdybych to vzal a hodil pod stůl, protože právě dneska by mi to nakopalo zadek. Ti lidé by teď vystoupili a řekli, že jsem se na to vykašlal. Ale nic takového se nikdy nestalo. Nehledě na to, že já vedu fotbal tři roky. Tohle se zjevně dělo déle. Nabízí se otázka, proč se to nevyřešilo dříve…“

Malík by rozhodně neměl zůstat ve funkci předsedy, říká redaktor Sportu Jan Podroužek

Překvapil vás rozsah kauzy?

„Překvapil. Největší šílenost spočívá v tom, že jde na komoru fotbalu jako takovému. Manipulace s výsledky, to beru jako nejzásadnější a nejhorší na celé kauze. Nikdy mě nenapadlo, že se to může odehrávat v takovém rozměru. A to ještě nevíme, zda jde o konečný rozměr.“

Podle vás nejde?

„Různě se vykládá, leccos se šušká, a co je na tom pravdy, nevím. Třeba, že v policejním vyšetřování figurují další lidé, o kterých se nyní nemluví.“