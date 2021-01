Šmicer má úspěch, Fotbalová evoluce prosadila kandidáty: Jsem nadšený!

Před klíčovými volbami s úspěchem oslovila spodní patra fotbalu. Ve 32 okresech v Čechách prosadila své lidi na kandidátky. „Cítím touhu po změně, jsem nadšený,“ praví Šmicer, lídr FE.

Pár týdnů po vypuknutí omračující korupční aféry v českém fotbale se během obsáhlého rozhovoru pro deník Sport vyjádřil Vladimír Šmicer, že by si dovedl představit kandidovat na předsedu Fotbalové asociace České republiky. „Pokud budu mít podporu, uvažoval bych o tom,“ doslova prohlásil.

Dva měsíce poté je téměř jisté, že podporu získá. Pokud se jeden z nejlepších fotbalistů české historie opravdu rozhodne jít do voleb, podle asociačních stanov musí být Šmicer navržen. A to buď třemi krajskými fotbalovými svazy, popřípadě dvěma krajskými fotbalovými svazy a Pražským fotbalovým svazem, případně sedmi okresními fotbalovými svazy, nebo deseti členskými kluby ze soutěží I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy a divizí.

„Myslím, že s tím nebude problém. Najdu hlasy na okresech i na krajích,“ domnívá se Šmicer.

Podle informací Sportu za ním výrazně stojí okresy v Karlovarském a Jihočeském kraji, stejně tak významná část v Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Na neochotu měl narazit na Liberecku, kde je pánem Miroslav Pelta, někdejší svazový předseda, nyní obžalovaný v rozsáhlé dotační kauze. Dokonce se fotbalovým zákulisím šířila zpráva, že by se majitel Jablonce chtěl v letošních volbách ucházet o jeden z postů ve výkonném výboru FAČR.

„Jediné, kam kandiduji, je post předsedy Libereckého fotbalového kraje. Tedy na pozici, kterou zastávám už dlouhá léta, na tom se po mém zadržení nic nezměnilo. Informace, že pomýšlím někam výš, jsou nesmysl. Není to tak. V pondělí 18. ledna mám pokračování soudu ve věci dotací a do rozsudku se nijak angažovat nehodlám,“ odvětil Sportu Miroslav Pelta. Nicméně je více než pravděpodobné, že Šmicer na severu podporu nezíská.

Po výjezdech vznikly nové kandidátky

V uplynulých týdnech poctivě objížděl s dalšími tvářemi iniciativy Fotbalová evoluce české okresy. Jakési „road tour“ se kromě Šmicera účastnili i Rudolf Řepka, Antonín Barák starší, Tomáš Sivok nebo Jan Koller, který se chystá kandidovat do výkonného výboru na Písecku. Jeli tam, kde byl zájem o setkání, kde kluby projevily snahu změnit zavedené pořádky. Na tu úplně první se dostavilo pouze osm klubů ze čtyřiceti, na druhém setkání už bylo oddílových zástupců pětadvacet.

„Vysvětlujeme, nabízíme změnu, ukazujeme směr, jakým by se podle nás fotbal měl dělat. Tedy na rovinu, pro mládež, zdůrazňujeme, že svazy musí být servisní organizací pro kluby. Nikomu neslibujeme peníze, nová hřiště s umělým povrchem, osobně jsem neslíbil ještě ani ň. Touhle cestou rozhodně nikdy nepůjdeme,“ říká Šmicer.

Výjezdní akce mají úspěch. Ve dvaatřiceti okresech v Čechách díky jejich iniciativě vznikly nové kandidátky. „Cítím touhu po změně, jsem nadšený,“ raduje se.

Okresní volební valné hromady napříč republikou měly probíhat v lednových týdnech, vzhledem k pandemické situaci se plošně odložily minimálně do února.

Krajské volby pak budou následovat. Až podle jejich výsledku se Šmicer definitivně rozhodne, zda půjde do velké volební bitvy. „Pokud se nám podaří změnit okresy a kraje, šel bych do toho. Nemůžu lidi přesvědčovat a pak se na to vykašlat. To bych hazardoval se svým jménem a důvěrou lidí,“ dodává.

