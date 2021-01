PĚT nejhodnotnějších hráčů do 18 let: Messiho nástupce i naděje Dortmundu

Kteří mladíci mají v současném fotbale největší hodnotu? • FOTO: koláž iSport.cz

Ještě nemají takový věhlas jako Messi, Ronaldo, Ibrahimovič nebo Salah. Ale jejich předpoklady? Obrovské. Řeč je o pěti nejhodnotnějších hráčích do osmnácti let v současném fotbale. Pokud všechna jména ještě neznáte, dobře si je zapamatujte. Jednou by jim měla patřit budoucnost.