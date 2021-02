Nejlepší dorostenci jsou ve Spartě. Anketu ovládl Hložek před Karabcem

Hložek, který se momentálně léčí ze zranění, měl úspěšný rok. Patřil k oporám Sparty a v září debutoval v národním A-týmu. V utkání Ligy národů na Slovensku nastoupil v základní sestavě, pomohl k výhře 3:1 a stal se historicky nejmladším českým reprezentantem.

„Jsem rád, že jsem to obhájil. Znamená to pro mě hrozně moc. Vím, že to není jen moje zásluha, ale i celého týmu, jak už ve Spartě, nebo v repre, i všech trenérů, od kterých jsem dostal důvěru. I když ten rok nebyl úplně dobrý, byl covid i to zranění, myslím, že se toho stihlo hodně,“ uvedl ve videorozhovoru od FAČR Hložek.

„Adam dokazuje vlastně již každoročně, jaký talent v něm český fotbal má. Přeji mu hlavně pevné zdraví a věřím, že z jeho potenciálu bude těžit v budoucnu samozřejmě i národní tým,“ uvedl v tiskové zprávě předseda FAČR Martin Malík.

Kategorii mladšího dorostu ovládl šestnáctiletý záložník Grygar, jenž v září přestoupil z Baníku Ostrava do Interu Milán. Mezi ženami získala ocenění talent roku Aneta Pochmanová ze Sparty. Trenérem roku v ženské kategorii se stal kouč reprezentace Karel Rada, jenž obhájil prvenství. Národní tým si pod jeho vedením ve své kvalifikační skupině o Euro 2022 drží druhé místo zajišťující baráž, stále však čeká na dohrávaný únorový duel Polek ve Španělsku.

Na loňské vítězství mezi futsalovými trenéry navázal Tomáš Neumann. Kouč reprezentace dovedl národní tým na světový šampionát a anketu ovládl už potřinácté. Nejlepším futsalistou se posedmé stal Michal Seidler z Plzně.

Cenu fair play získal Ondřej Soběslav. Kolínský obránce o poločase přípravného utkání 15 minut masíroval srdce rozhodčího Luboše Valy a zachránil mu tím život.

19. ročník ankety FAČR Grassroots neprofesionálního fotbalu a futsalu za rok 2020:

Hráč roku:

Fotbal - starší dorostenec: 1. Adam Hložek, 2. Adam Karabec (oba Sparta Praha), 3. Jakub Drozd (Ostrava).

Fotbal - mladší dorostenec: 1. Samuel Grygar (Inter Milán), 2. Lukáš Mašek (Mladá Boleslav), 3. Lukáš Ambros (Wolfsburg).

Futsal: 1. Michal Seidler, 2. Tomáš Vnuk (oba Plzeň), 3. Tomáš Koudelka (Chrudim).

Plážový fotbal - muži: Lukáš Trampota (Slavia Praha).

Plážový fotbal - ženy: Martina Folprechtová (FC Praha).

Talent roku:

Ženský fotbal: 1. Aneta Pochmanová (Sparta Praha), 2. Olivie Lukášová (Slavia Praha), 3. Lucie Jelínková (Slovácko).

Futsal: 1. Ivan Šarközy (Brno), 2. Tomáš Buchta (Plzeň), 3. Jan Žežulka (Slavia Praha).

Trenér roku:

Fotbal - dorostenci: Radim Zajíc (Moravskoslezský KFS).

Fotbal - žáci: František Hájek (Kaplice).

Fotbal - přípravky: Jaroslav Stejskal (Ivančice).

Ženský fotbal: 1. Karel Rada (reprezentace A), 2. Miroslav Zbořil (Slovácko), 3. Jan Navrátil (reprezentace do 19 let).

Ženský fotbal - mládež: Oľga Kušnierová (Brno Horní Heršpice).

Futsal: 1. Tomáš Neumann (reprezentace A), 2. Marek Kopecký (reprezentace do 21 let/Plzeň), 3. Martin Brůna (reprezentace do 19 let).

Doprovodné ankety:

Cena fair play: Ondřej Soběslav (Kolín).

Grassroots akce: Den okresního fotbalu - OFS Rychnov nad Kněžnou.