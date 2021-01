Mládí Sparty? Ano, potřebuje pomoc. Dočkal nahrál Karabcovi jen jednou

Sparta přidala v Opavě druhý gól poté, co si míč do vlastní sítě srazil domácí Tomáš Čvančara • Pavel Mazáč / Sport

Průměrný věk se pohyboval kolem pouhých 23 let. Do určité míry to bylo dáno aktuálními absencemi, ještě víc je to však odraz trendu, který se na Letné už nějaký ten rok snaží razit.

Ostatně to bylo hlavní poselství, se kterým Tomáš Rosický v prosinci 2018 přebíral funkci sportovního ředitele. Chceme dát prostor mladým hráčům. Určitě dostanou šanci a bude pouze na nich, jestli jí využijí. Tohle veřejnost slyšela z úst bývalého reprezentanta opakovaně.

V čase se tak skutečně děje. Už v závěru minulé sezony se do sparťanského áčka začlenil Adam Karabec, nyní stejný proces podstupuje Martin Vitík. Sedmnáct a osmnáct let. Během podzimu se pak do hráčské rotace dostali i Dominik Plechatý (21), Filip Souček (20), Matěj Polidar (21). Už stálicemi pak jsou Adam Hložek (18) a Ladislav Krejčí mladší (21).

Tihle mladíci mohou být do určité míry odpovědí na přibývající otázky, proč Sparta nevzala v zimě hráčský trh útokem. Proč v reakci na opětovnou bodovou ztrátu na Slavii nenafedrovala kabinu čerstvou krví zvenčí.