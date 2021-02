Nový Sport Magazín Góóól! Oslavenec Ronaldo, Gebre Selassie i kouč Rooney

V novém Sport Magazínu Góóól! najdete:

· RONALDOVY 36. NAROZENINY. Michael Jackson byl celosvětově uznávaný Král popu, Portugalec je Král kopu. CR7? Něco jako Amazon s góly. Minulost, současnost i budoucnost drtiče rekordů z Madeiry.

· Rozhovor s ikonou. V kabině seděl s De Bruynem i s Gnabrym. Bránil Ribéryho, Lewandowského nebo Daviese. V deváté bundesligové sezoně kompletuje třetí stovku zápasů. V Brémách se stal klubovou legendou. THEODOR GEBRE SELASSIE dokončuje v Německu příběh hodný královské poklony.

· Liga mistrů: MESSI vs. NEYMAR. Barcelonou zalomcuje vichr zvaný PSG. V osmifinále vyzve princ Neymar panovníka Messiho. Učedník potká učitele. Tenhle duel možná změní všechno. Stejně jako před čtyřmi lety...

· Může mít ďábel svatozář? Na Old Trafford ano, ale jen v odlesku trofejí. BRUNA FERNANDESE vzývají fanoušci i spoluhráči. Pro Manchester United je alfou i omegou.

· Vzestup a pád MESUTA ÖZILA. Německý špílmachr opustil Arsenal jako padlý anděl. Hvězda proměněná v prskavku. Proč?

· TOP 10. Nejlepší tvůrci hry dekády (2011–20).

· Kouč WAYNE ROONEY. Když hrál, náladu obránců přemaloval černý fix. A že to byly klikyháky – tlusté zápisy do dějin. Ukončil kariéru a oddal se trenéřině. V 35 letech kreslí po taktické tabuli a v ruce drtí mazací houbičku. Magnety? Ty už rozmačkal.

· NIKDY netrénuj (radši). Balotelli, Cassano, Quaresma a další fotbalisté, kteří by koučovat opravdu neměli.

· Muž z oceli. Od dubna 2016 nevynechal jediný zápas. Někteří hráči jsou křehcí a zlomí se jako dřívko od nanuku. Jejich protipólem je nezničitelný IŇAKI WILLIAMS z Bilbaa. Kdyby plul na palubě Titaniku, ledovec by měl problém.

· Nový INIESTA. Barca je zvyklá nakupovat superhvězdy za obří sumy. Ale co když je nejlepší posilou 18letý kluk, co přišel z druhé ligy? Pedriho nároční Katalánci milují.

· NEJHORŠÍ TÝM VŠECH DOB. Ve sportu můžete být pyšní na spoustu věcí. Třeba i na rekordní sérii neúspěchů. Tu si pečlivě hýčkají fanoušci Tasmanie Berlín, nejhoršího týmu bundesligové histore.

· COOL ZÁPASY: Nejbrutálnější přestřelka všech dob na úvod play off Ligy mistrů (2017), která málokoho šokovala. Vždyť se potkala vyhlášená ofenzivní komanda, Guardiolovi rychlíci a výjimečným talentem oplývající Monaco.

· TV PROGRAM se sportovními tipy na celý týden.