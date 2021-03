Rajnoch vyřídil Berbrova muže! Nikdo se už nemusí bát. Není čeho, vzkazuje

Z předsednické židle jste vystrčil Roberta Plocha, souputníka „bývalého fotbalového režimu“. Co cítíte?

„Je to super, jsem nadšený, spokojený. Je vidět, že lidé chtějí změnu a že se přiklánějí k novým myšlenkám a novým metodám. Všichni vnímají, že fotbal má velké problémy a je vidět, že to klubům není lhostejné. Minimálně v okrese Praha-západ to ukázaly.“

Je vaše vítězství o to větší překvapení, že do celého předvolebního procesu jste vklouzl jen pár týdnů před valnou hromadou a nevedl výraznou kampaň?

„Za Fevolucí jsem sice stál od samého začátku, ale v rámci okresu bylo moje angažmá aktivované pozdě, a to na základě požadavku klubů. Skočil jsem do toho tři týdny před volbami, šlo o akci typu kulový blesk. Měl jsem ale šanci se na volby připravit, zjistit si informace a být v obraze. Na druhou stranu nejsem člověk, který by z toho dělal vědu. Chci dělat fotbal na hřišti, netahat do něj politiku. Vždyť právě na okresech jde o nejtradičnější a nejrozšířenější formu zábavy, navíc dostupnou pro všechny. Zásadní je zlepšit komunikaci, aby nás to zase všechny bavilo. Aby chlapi, děti a manželky každou neděli vyrazili na fotbal, dali si pivo, klobásu, pobavili se a šli v klidu domů. O to mi jde. Fotbal patří všem, není to podvodný byznys pro úzkou skupinu lidí.“

Bez myšlenkově souznícího výkonného výboru neudělá předseda nic. Jak jste spokojený na Praze-západ s vašimi spolupracovníky?

„Od začátku jsem věděl, kdo se do výkonného výboru hlásí, co je to za lidi, což mně i usnadnilo rozhodování, zda do boje o předsedu jít. Nakonec se povedlo je i zvolit, za což jsem strašně rád. Jsou to pracovití inteligentní lidé, kteří chtějí rozfoukat staré pořádky. Na každé společné schůzce jsem se jen ubezpečoval, že jde o správné osoby.“

Robert Ploch ve funkci skončil, jeho manželka ale ve výkonném výboru zůstala, což je poměrně paradoxní věc. Nebude působit v roli rušivého elementu?

„Jsem naopak rád, že to tak dopadlo. Kluby vyjádřily názor, jsou s její prací spokojené. I já mám informace, že je to pracovitá paní, dávala fotbalu hodně. Teď záleží na ní, zda roli přijme, či nikoliv. Po volbě jsem s ní osobně mluvil. Samozřejmě byla zklamaná. Jsem spokojený i s obsazením Odvolací a revizní komise, kde sedí lidé jako Günter Bittengel, Aleš Macela a David Mareček. Všechno to jsou super lidi.“

Hovořil jste i s bývalým předsedou?

„Jistě. A docela dlouho. Volby jsem nechápal jako souboj mezi námi. Fungování fotbalu na okrese nebylo na špatné úrovni, to jsme i řekli. Poděkoval jsem mu za práci, kterou ve fotbale za patnáct let odvedl. Nechtěl jsem se vůči němu vyhraňovat a pálit mosty. Z druhé strany některé věci se mi nelíbily, a ty se musí z fotbalu vymítit. Jestli toho byl pan Ploch účastníkem, to je mi veskrze jedno. Je to věc bývalého výkonného výboru a jeho předsedy. Každý ví, jak to bylo… Každopádně jsme si normálně popovídali o fotbale a tím bych to uzavřel. Jsem rád, že jsme volby vyhráli, začíná nová doba. Chci dokázat, že jsem muž na svém místě a okres začne fungovat podle jiných principů.“

Rajnoch porazil člověka Berbra a Liby. Jaká je to zpráva do dalších okresů, kde se volit teprve bude?

„Že se nikdo nemusí bát. Už není čeho. Nejde o život, jde jen o fotbal. Ať se nikdo nenechá zviklat, zastrašit a volí dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud lidé cítí, že mají k fotbalu stejný přístup jako my, tak ať jdou s pravdou ven a učiní správné rozhodnutí. Sám jsem i v minulé době vystupoval proti tomu, co se u nás dělo. Nejen ve fotbalové politice, ale i v klubu jsem uměl říct, co si myslím. Ať za sebe, nebo za kabinu. Samozřejmě mi to bylo kolikrát sečteno, ale nikdy jsem se nebál. Vždycky jsem dal hlavu na špalek. To jsem slíbil i všem klubům a celému výkonnému výboru, že za ně budu bojovat. Takhle bych si přál, aby bojovali i ostatní, abychom vrátili kredit českému fotbalu. Momentálně je situace vážně špatná, odcházejí sponzoři a kvalitní lidé, nenabírají se nové děti.“

Čím začnete? Jaký je váš plán?

„Zní to trochu blbě, ale je výhodou, že se nehrají soutěže. Máme čas si sednout a pracovat na všem, co jsme řekli. V první řadě musíme zlepšit komunikaci s kluby. Žijeme v jednadvacátém století, moderní technologie nám umožňují se s lidmi setkávat online. Budeme zjišťovat, co kluby trápí a snažit se jim vyjít vstříc. Rád se setkávám s lidmi, bavím se s nimi o jejich problémech. Nebude mně to dělat problém. Na valné hromadě jsem říkal, že jsem v pozici manažera, výkonný výbor je můj tým a kluby jsou moji hráči. Mým cílem je vytvořit fungující tým, který dosáhne úspěchu. Tuhle filozofii chci praktikovat i v trenérské kariéře, které se samozřejmě nevzdávám.“