Když zuří bitva o okres: kdo jsou tu „berbrovci“, za kritiku hrozí soud

V dolních patrech českého fotbalu se už nyní rozhoduje o tom, nakolik se může změnit po pádu mocného vládce Romana Berbra. V okresech a krajích po celé republice probíhají volby – jako dnes v OFS Rychnov nad Kněžnou. Tam vyrazil do boje trenér Opočna Martin Šnajdr, iniciátor známé akce „bago proti Berbrovi“. Dosavadní šéfové jeho obvinění odmítají a podali kvůli tomu předžalobní výzvu, přičemž to částečně bude platit právě svaz. Sonda serveru iSport.cz ukazuje, jak probíhají „bitvy“ o fotbal...

Byl to protest, který zaujal celou republiku. Na podzim 2019 začal zápas I. B třídy

v Královéhradeckém kraji Spartak Opočno–SK Přepychy tím, že hráči začali hrát – bago. Jako projev nesouhlasu se systémem zaštítěným mocným místopředsedou asociace Romanem Berbrem. Opočenský trenér Martin Šnajdr se do něho opíral už dříve, mířil i na vedení okresu Rychnov nad Kněžnou. Hlavně na šéfa Miloše Židíka a místopředsedu Miroslava Martínka, jenž přitom v Opočně bydlí. V Orlickém týdeníku o nich uveřejnil sérii článků, zvlášť po Berbrově říjnovém zatčení.

Martínka, stejně jako Židíka dlouholetého sudího a rovněž předsedu okresní komise rozhodčích a delegátů, označil za „malého Berbra“. Rozepisoval se o „Berbrových nohsledech“ či „poslušných ovcích taťky Náčelníka“. „Vadí mi jejich arogance a to, že se nikdy, ani na přímé dotazy, vůči Berbrovi nevymezili,“ vysvětluje. „Že se Martínkovi říká ´malý Berbr´, ví na okrese každý.“

A na příkladu člena výkonného výboru Václava Leimera se snaží ukázat, jak se jménem fotbalového kmotra zaštítit. „Když zvažoval jednu kandidaturu, pan Židík mu řekl: A co bys tam dělal? Vždyť se ani neznáš s Berbrem,“ tvrdí Šnajdr. „Jestli tohle byla podmínka kandidatury…“ kroutí hlavou. „Je to naprostá blbost,“ namítá Židík poté, co se do telefonu zeptá, zda nejde o vyzvídání pro Šnajdra, mluví o hledání špíny novináři a zdůrazňuje úspěchy okresu.

Martínek se od Berbra ve vyjádření pro server iSport.cz distancuje: „Byl jsem třináct roků sudí Řídící komise Čechy. S Berbrem jsem se setkal pouze při seminářích rozhodčích. Nechal mě z českých soutěží vyhodit, když jsem projevil odlišný názor. Mám k němu negativní vztah. S jeho praktikami jsem se nesetkal, ale okolnosti, které vyplouvají na povrch, jsou hrůzostrašné a fotbal velmi poškozují.“

Šnajdr nicméně trvá na svém a tvrdí, že i na okrese či kraji se odehrávaly známé hříchy. „Vím o zápasech, kde se platilo, sháněla se podpora,“ ujišťuje. A hovoří konkrétně o Martínkovi. „Před minulými volbami chtěl u klubů podporu pro pana Židíka za to, že se zachrání. V roce 2019 mi z jednoho volali, že jim sliboval záchranu v závěru krajského přeboru. Prý: Jo, mám to pod kontrolou, všechno zařídím. Nakonec to ale nedopadlo,“ líčí. Podle Šnajdra se jiný tým s Martínkem nedávno domlouval na tom, že jejich hráč dostane nižší trest u disciplinárky, když se neodvolá. „To absolutně odmítám,“ ohrazuje se proti obviněním Martínek.

Přijel Berbr, pozval se (prý) sám

Vedení OFS Rychnov se sice k Berbrovi nehlásí, ale přivítalo ho na valné hromadě 2017. Někteří delegáti se s ním fotili. „Prý vezl Dagmar Damkovou (manželku) na letiště a jel kolem. Ale musel být pozvaný,“ usmívá se Šnajdr. To Židík, jenž kandidoval už počtvrté, popírá. „V Praze si údajně – a asi to bude pravda – rozdělili štace. K nám jel Berbr. Dozvěděl jsem se to ve tři odpoledne od předsedy kraje (Václava Andrejse),“ vypráví Židík, jenž před volbami prohlásil, že „nemá problém“ s Berbrovou důvěryhodností a že si nemyslí, že by fotbal poškozoval ovládáním sudích. „Vím, že bez ohledu na pozvání objížděl valné hromady po celé republice,“ přidává Martínek.

Židíkův protikandidát trenér Luboš Michalec však o návštěvě údajně slyšel den předem. A tušil, že neuspěje. „Třeba v Týništi nad Orlicí mu řekli, že ho nepodpoří, protože se potřebují