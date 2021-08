Přehled uzávěrek přestupů v Evropě: Slavia se Zimou musí dávat pozor

Již v noci z úterý na středu se zavřou nejdůležitější přestupní okna v Evropě. Na to musí dávat pozor třeba David Zima a Slavia, která jedná o svém obránci s italským FC Turín. Deník Sport připravil přehled transferových uzávěrek v nejzajímavějších zemích na kontinentu i v souvislosti s odesíláním soupisek pro pohárový podzim.

31. srpna

Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko, Španělsko, Anglie, Řecko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Švýcarsko, Maďarsko

Důležitý termín hlavně pro Davida Zimu, o něhož se zajímají kluby ze Serie A, tím hlavním je FC Turín, u něhož jednání se Slavií přiznal i kouč Jindřich Trpišovský. Teď půjde o to, jak do toho Turín šlápne, celková suma by totiž měla určitě přesahovat šest i sedm milionů eur, což je v českých korunách kolem 180 milionů.

Jan Bořil, o něhož stál řecký PAOK Soluň, už ví, že z Edenu nikam neodchází. Nereálné je rovněž, že se k akci odhodlají Angličané ohledně Abdallaha Simy, o němž Trpišovský prohlásil, že teď není vhodná doba na jeho prodej.