Damková dál ve vedení sudích na FIFA i UEFA. Ale za nás už ne, říká Fousek

Jméno Damkové přišlo na přetřes v době, kdy vedení českého fotbalu vyjednalo jména a pozice nových členů komisí v UEFA. Vedení evropského fotbalu má pro každou zemi stanoveny kvóty a daný počet míst, které mohou naplnit.

Petr Fousek se tak nově stal členem komise národních asociací, generální sekretář Michal Valtr byl jmenován do komise národních mužstev, dalšími novými členy jsou Martin Procházka v legislativní komisi a Otakar Mestek v komisi mládeže UEFA. Dále za český fotbal zůstávají Rudolf Řepka v disciplinární komisi, Jiří Vrba v mediální komisi a Libor Sionko v komisi fotbalu.

„Chtěli jsme posílit pozici na FIFA a UEFA. Že jsme s generálním sekretářem v jedněch z nejsilnějších komisím považujeme za diplomatický úspěch,” těší předsedu FAČR Fouska. „V dohledné době v našich diplomatických aktivitách budeme pokračovat.“

Jednou Českou, která je nadále v komisi UEFA, jenže kvóty pro FAČR se na ni nevztahují, je i Dagmar Damková. Do komise rozhodčích se dostala na základě kvót pro ženy. Jinak řečeno, do jejího působení v rámci struktur UEFA český fotbal nemůže přímo zasáhnout. „Dagmar Damková je dál v komisi rozhodčích UEFA, ale požádali jsme o to, aby nebyla součástí kvóty fotbalové asociace,“ prohlásil po jednání výkonného výboru předseda FAČR Petr Fousek.

Funkční období Dagmar Damkové začalo v roce 2019 a je čtyřleté, vyprší tedy v roce 2023. Do té doby je však odvolatelná i ze strany UEFA. „V principu je to tak, že cyklus UEFA je čtyřletý s tím, že změny lze provádět každý rok,“ rozvedl záležitost Fousek. „Vzhledem k tomu, že Komise rozhodčích UEFA je konstruována jako profesionální, systém uplatňování návrhů je jiný. To znamená, že je to věc UEFA a já záležitost nechci komentovat.“

Otázkou do budoucna je také setrvání Damkové ve strukturách FIFA. „Navrhovací proces na FIFA teď neproběhl, protože jsme v mezidobí. Možná, že se k otázce vrátíme, až bude navrhovací proces na FIFA,“ řekl Fousek.

V českém fotbale už Dagmar Damková žádnou oficiální funkci nevykonává. Zdali ale mezi ní a FAČR probíhá určitá forma komunikace, Petr Fousek přímo nevyloučil. „Paní Damková momentálně nemá žádnou funkci ve FAČR,“ uzavřel předseda FAČR.