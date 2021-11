Po Rashfordovi Le Giang z Bohemians! Cenu za pomoc dětem obrečel

Patrik Le Giang je prvním českým nebo slovenským nominantem ve 13leté historii FIFpro Merit Awards. Mezi sedmičkou vybraných fotbalistů zaujal svou pomocí dětem se zdravotními problémy nebo sociálním znevýhodněním.

Cenu za své aktivity Le Giang získal v rámci Merit Award 2021, ve výběru bylo dalších šest fotbalistů. O vítězi rozhodla speciální porota. „Komise je potěšena, že Patrik svou podporu dokázal zhmotnit tím, že založil nadaci, která peníze přesměrovává na jím stanovené cíle. Inspiruje děti k pozitivním věcem v jejich životě a snaží se je na této cestě vést,“ uvedla.

„Když mi zavolali a řekli, že jsem cenu získal, vlastně jsem se trochu rozplakal,“ reagoval upřímně Le Giang. „Cítil jsem se vděčný už za to, že jsem byl nominován, a ještě teď nemůžu uvěřit, že je to pravda. Pro projekt STEP BY STEP Foundation je to obrovský milník a přichází nový pocit odpovědnosti dostát této poctě a pozitivně ovlivnit co nejvíce životů, dodal.“

„Jsem na Patrika a na to, co dělá, hrdá. Věřím, že je to pro něj zasloužená odměna a zároveň impuls pokračovat v započaté práci dál. Doufám navíc, že bude inspirací i pro další hráče,“ prohlásila šéfka České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) Markéta Vochoska Haindlová, která Le Gianga na vyhlášení na kongresu FIFPRO v Paříži doprovázela.

„Nikdy mě neovlivnila vítězství, ale spíš moje neúspěchy, které mě donutily vstát a něco změnit. Naučily mě jít si za svými cíli za každou cenu, ale místo obřích skoků – kdy bych si při pádu určitě ublížil – mě posouvají dopředu malé krůčky. To je moje filozofie. Připomíná mi, že bez ohledu na to, jak malý je náš příspěvek, stále nás posouvá správným směrem,“ vysvětloval Le Giang, proč se jeho nadace jmenuje Step by Step – Krok za krokem.

Gólman Bohemians byl s deseti vychytanými nulami jedním z nejlepších brankářů ligy, letos sice dostává míň příležitostí za Hugem Bačkovským, i tak si snad bez přestávky drží pozitivní naladění.

Finanční prostředky shraňuje prodejem náramků nebo sbíráním fotbalových rekvizit. Když může udělat někomu radost třeba vlastními rukavicemi, není to žádný problém. Nejvíc pomáhá na rodném Slovensku, další projekt ale rozjíždí v Indonésii, kde jeho nadace renovuje školy.

Předchozím držitelem ceny FIFPro za vliv na společnost je hvězda Manchesteru United Marcus Rashford, ten v Anglii v době pandemie rozjel iniciativu, aby i v době zavřených škol dostávaly děti ze znevýhodněných rodin pravidelně školní stravu. Původně lokální kampaň měla nakonec celonárodní dopad.

Organizace FIFPro sdružuje profesionální fotbalisty z téměř šedesáti zemí světa, včetně Česka. Národní asociace mají dohromady přibližně 65 000 členů.