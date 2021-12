Zpověď Václava Kadlece: v 16 v šatně Sparty, peprné zápisné a Řepkův řev

Patřil mezi supertalenty českého fotbalu. A tomu také odpovídalo, že už měl Václav Kadlec v šestnácti letech svého agenta a přestoupil z Bohemians do Sparty. Ve své knižní zpovědi nazvané Já to nevzdám!, kterou pro edici deníku Sport zaznamenal redaktor Jan Vacek, vzpomíná nynější útočník Mladé Boleslavi krom jiného i na to, jak poprvé vkročil do letenské šatny nabité osobnosti typu Patrika Bergera nebo Tomáše Řepky. A také popisuje, jak se vyvíjel jeho vztah s vyhlášeným bouřlivákem. Server iSport.cz přináší první ukázky z Kadlecovy knihy, kterou si už nyní můžete objednat na iKiosek.cz .

Dobrý den, pane...

Titul, zápasy v Evropě, reprezentace. Možnost hrát po boku fantastických fotbalistů. Připadal jsem si jako ve snu. V hodně intenzivním snu. Prakticky ze dne na den jsem vstoupil do vod velkého fotbalu. A musel plavat…

Když jsem na začátku léta 2008 poprvé přetahoval přes hlavu rudý dres, samozřejmě jsem vůbec nevěděl, co mě čeká. Zaměstnávala mě jediná myšlenka: Jsem hráčem Sparty. Té Sparty! Největšího klubu v zemi.

Dostal jsem smlouvu na 35 tisíc korun měsíčně. Na první pohled se může zdát, že se to od nabídky Bohemky moc neliší, ale měl jsem fantastické prémie. Nikdo ve Spartě nečekal, že bych mohl v tak mladém věku opravdu nastupovat, tak mi to tam nasázeli. (...)

Super bylo, že mi všichni kluci hned řekli, abych jim tykal. I Patrik Berger, který byl kapitán a obrovská osobnost. Jedna výjimka se ale našla. Tomáš Řepka. Nebyl nějak nepříjemný, ale nechal si ode mě dál říkat dobrý den.

Nedá se říct, že bych z něho měl obavu. Ale respekt stoprocentně. Postupem času jsme si ale s Řepou vytvořili celkem dobrej vztah. Byl přísnej, takovej svůj. Myslím, že v dnešní době podobní kluci chybí. Mladým hráčům to dá hodně, zocelí se a pak je jen tak něco nerozhodí.

Občas to mezi námi ale taky zajiskřilo. Třeba v Poznani, kde jsme v srpnu 2010 hráli třetí předkolo Ligy mistrů. To na mě Řepa v poločase kopnul koš. Bylo to 0:0, průměrný výkon, nic moc. On na mě začal před celou kabinou řvát, ať se vzpamatuju. Hrál jsem jedinej mladej, tak na koho měl křičet, když tam seděli Libor Sionko, Erich Brabec, Jarda Blažek…

Když na mě koš přiletěl, měl jsem trochu na krajíčku...

Zbičovaný striptérkami

Zápisné se konalo v jedné restauraci na I. P. Pavlova, která už teď ani nefunguje. Já na takové akci nikdy nebyl, takže jsem vůbec nevěděl, co od toho očekávat.

Byli jsme na večeři, já seděl v rohu. Kluci se ptali, kdo je tady nový. Trochu nesměle jsem se přihlásil… A pak už to jelo. Přišly striptérky, svlékly mě a přede všema zbičovaly. Byl jsem z toho úplně vyřízenej. Vždyť já do té doby pořádně neviděl nahou ženskou.

Vždyť já nestačím...

Z úvodního tréninku jsem měl bezva pocit. To je super, v pohodě jsem jim stačil. Ono to půjde, říkal jsem si pro sebe. Jenže se rychle ukázalo, že nestačím… Postupem času se to během přípravy projevovalo víc a víc. Došlo to až do takové fáze, že jsem se na tréninku bál, když na mě šel balon před prázdnou bránu. Měl jsem strach z toho, že nedám. A samozřejmě, že jsem taky nedal.

Kluci si toho určitě všimli, při různých hrách se to projevovalo nejvíc. Bylo totiž vidět, že mě nikdo v týmu nechce. Tušili, že se mnou budou slabší. Nechtěli mi přihrávat, protože věděli, že se jim balon už nevrátí. To nebylo vůbec příjemný, hodně jsem se s tím pral. Kolikrát jsem si v tramvaji cestou domů i pobrečel: Ty vole, co teď s tím…

Všechno se otočilo

Začátkem května 2009 jsme hráli doma s Baníkem a já šel do hry na poslední čtvrthodinu. Pamatuju si, že tehdy už nikdo jiný k dispozici nebyl. Bylo to 0:0, ale ke mně se odrazil balon a já gólem rozhodl o výhře. V první chvíli mi nedošlo, co to znamená, ale brzy jsem pochopil.

Všechno se totiž otočilo. Úplně všechno. Řepa mi krátce poté nabídl tykání. Sám předtím říkal, že si ho nejdřív musím zasloužit, což jsem chápal. Bral jsem to i tak, že jsem gólem klukům vydělal nějaké peníze.

Zápisné jsem ale platil určitě menší, než byl standard. Běžně platilo, že za příchod, zápas s páskou a první start se to vyšplhalo klidně na osmdesát tisíc korun. Což na tu dobu rozhodně nebylo málo. Kluci mi ale trochu slevili. Naštěstí.

