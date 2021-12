Sergio Agüero: ztělesnění lehkosti. V City si zajistil nesmrtelnost

Hvězdný Argentinec lapá po dechu, padá na trávník, přijíždějí pro něj nosítka. V tu chvíli ještě nikdo nečekal, že víc fotbalových chvil nepřidá. Vyšetření v nemocnici odhalilo srdeční arytmii, s tím se dál hrát nedá, fotbalista musí upřednostnit své zdraví.

Jaký tedy byl život Sergia Agüera, mimochodem zetě Diega Maradony, v roli hráče? Toho, který v létě 2007 stejně jako Martin Fenin skóroval ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let?

V osmnácti letech z rodného Buenos Aires přišel do Madridu. Ovšem ne do Realu, ale k rivalovi z Atlética, kde byl pět let parťákem Tomáše Ujfalušiho, a kde také sbíral trofeje. V roce 2010 s klubem opanoval Evropskou ligu, celkem v madridském klubu nasázel na sto gólů. Čtyřiasedmdesát v lize, šestadvacet v ostatních soutěžích včetně těch evropských.

Není divu, že po něm sáhl Manchester City, tehdy čerstvě posílen o arabské petrodolary. Šejky stál 38 milionů liber, v tu dobu platil za nejdražšího hráče historie City. Navzdory své výšce činící pouhých 173 centimetrům se v tvrdé anglické lize bez potíží prosadil. A přestože v Manchesteru strávil dlouhých deset let, navždy se bude vzpomínat na jeho kousek hned ze začátku angažmá.

Ohlédnutí za kariérou v GALERII:

Píše se datum 13. května 2012. Premier League má na programu poslední kolo sezony. City se s United přetahují o první místo. Agüreův tým hraje s QPR nerozhodně, to by na titul nestačilo. V nastavení se ovšem trefuje sám Agüero a rozhoduje o trofeji pro City po předlouhých čtyřiatřiceti letech.

City s Agüerem poté ještě čtyřikrát opanovali Premier League a ladný technik ani s postupem času neztrácel nic ze své výbušnosti a gólové palby. Posuďte sami: během deseti let nasázel 260 branek ve 390 duelech. To v barvách City už stěží někdo vyrovná.

Zapomenout nemůžeme ani na jeho skvostný debut u Citizens. Hned při své premiéře proti Swansea vstřelil během půlhodiny dva góly a na jeden přihrál. Byl to zřejmě nejlepší start pro hráče v novém dresu v dějinách soutěže.

Letos s Argentinou konečně a premiérově vyhrál Copu Américu, nesplnilo se mu pouze jedno. Zahrát si na klubové úrovni s Lionelem Messim. I kvůli němu svolil k přesunu do Španělska. Jenže La Pulga na začátku této sezony před odchodem do Paríže odehrál v Barce jen čtyři zápasy, a to v době kdy Agüera trápilo svalové zranění. Ten zároveň zaznamenal svůj poslední gól kariéry stylově týden před incidentem s Alavésem. 24. října při El Clássicu s Realem.

Statistiky Sergia Agüera

Manchester City Atlético Madrid Indepediente Barcelona zápasy 390 230 38 5 góly 260 100 18 1 asistence 73 45 0 0