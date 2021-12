TOP 10 nejdražších Čechů: miliardové duo, skokan Zima i Králův pád

Renomovaný server transfermarkt.com opět aktualizoval odhadované ceny českých fotbalistů . Zamíchal tím tak pořadím v elitní desítce. Mezi největší skokany patří Patrik Schick (Bayer Leverkusen) a David Zima (Turín). Nemilý pád potkal například Alexe Krále, který si paradoxně přesunem do Premier League hodnotu ponížil. V celkovém součtu vydají Češi za více jak 4 miliary korun. Jak jsou hodnoty rozložené? Projděte si TOP 10 českých hráčů k tomu nejdražšímu i nejzajímavější ceny ve FORTUNA:LIZE. (zdroj Transfermarkt.com, částky jsou v milionech korun při kurzu 25,140 Kč/EUR

Jeden z bouráků roku. Válel se Slavií v Evropě, parádně zahrál na EURO, ale v létě ho stoplo zranění achilovky. Pokud by nevypadl, stoprocentně by se v žebříčku posunul výš.

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy?

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy? • Foto Pavel Mazáč / Sport

Po Schickovi největší skokan. Odchod ze Slavie byl překvapivý. V Turíně si získává pozici. Přečkal pasáž, kdy se dostával na hřiště jen sporadicky. Budoucí aspirant do české tržní top 5?

Snad netrpí na závratě. Uplynulý rok si s ním pěkně zahrával. Nevyšel mu evropský šampionát, na konci léta si splnil sen angažmá v Premier League. Do idylky má ale daleko.

Jakub Jankto se v prosinci vrátil do sestavy Getafe

Jakub Jankto se v prosinci vrátil do sestavy Getafe • Foto Profimedia.cz

Překvapivým přesunem ze Serie A do La Ligy měl mírnou stagnaci, ale ke své smůle se na začátku angažmá vážně zranil. Renomé nové posily je pryč, začíná od nuly.

Antonín Barák (27 let, Hellas Verona)

hodnota: 352 milionů korun

stálá hodnota

Pokud by mu lépe vyšlo EURO s národním týmem a pohyboval by se na číslech, která měl na podzim v Serii A, zřejmě by se Verona v budoucích měsících slušně napakovala.