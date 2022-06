Fotbalový sněm: Peltovy ženský, studená válka, vinárna i kudla do zad

Co přinesla valná hromada FAČR? • FOTO: koláž iSport.cz Sedm a půl hodiny, to je dost času, aby zaznělo ledacos. Zvlášť, kdy tak dlouho trvá valná hromada fotbalové asociace, což je tradiční příležitost k seriózním debatám i kuriózním vystoupením či hláškám. Nejinak tomu bylo na té páteční řádné, po níž následovala mimořádná, kterou ovšem delegáti utnuli už po sedmnácti minutách. Server iSport.cz vybral nejzajímavější výroky, jež padly z úst předsedy FAČR Petra Fouska a dalších fotbalových šéfů, očekávaného řečníka Miroslava Pelty i jiných.

„Nechci nikomu sahat do vědomí, někdo prostě upřednostnil své zájmy před zájmy fotbalu, bližší košile než kabát. Už jsem zaregistroval komentáře jako porážka, zklamání, to je nesmysl. Jestli už by chtěl někdo mermomocí používat termín porážka, tak je to vklad do příštího vítězství, protože to tak ve fotbale chodí.“

Petr Fousek, předseda FAČR Delegáti řádné valné hromady shodili pod stůl hlavní od programu, změnu stanov FAČR. I tak se najde způsob, jak se na to dívat optimisticky… Předseda FAČR Petr Fousek na páteční valné hromadě • Foto Pavel Mazáč / Sport

„Pan Neusser není volený parlamentem, není člen vlády, je to takovej ředitel nějakej, může mít snahu, ale nemá vliv. Má menší vliv než předsedové významných sportů. Nechci ho podceňovat, ale pak vzniknou nápady, že se dá 150 milionů na ženský. Jdeme za medailí, ale tady jde o život svazům, tam je potřeba zacílit.“

Miroslav Pelta, bývalý předseda FAČR a šéf FK Jablonec Proslulý řečník (nejen) z valných hromad se zamyslel nad podporou ME žen do 19 let a projektu ženská reprezentace na LOH 2028 – v kontextu celkového rozdělování peněz Národní sportovní agenturou vedené Janem Neusserem. „Ideální“ způsob, jak si říct o víc peněz pro fotbal – a ještě budou „Velkého čápa“ popotahovat za genderovou nekorektnost…

„Chtěli mě odvolat proto, že jsem nezvedl ruku pro odvolání generálního sekretáře a dovolil si komentovat dopis Fevoluce. Přišli za mnou z pěti klubů divizí, kteří mě odvolávali, a omluvili se, že netušili, co se pod tím skrývá. Já nejsem žádnej berbovec, neměl jsem s ním nic společného. Nedokážu si představit, že přijdu v pondělí do práce na poradu a budou tam dva lidé, kteří do mě bodali kudlu….“

Jan Richter, místopředseda FAČR Odvolání druhého místopředsedy na popud iniciativy Fevoluce mělo být stěžejním bodem mimořádné valné hromady, ale ta neschválením programu vlastně skončila dříve, než začala. Naštěstí to všichni přežili. Valná hromada FAČR v pražském hotelu Pyramida • Foto Pavel Mazáč / Sport

„Ne být zlí a krutí, ale říkat pravdu, že nás uvedli v omyl. Prohráli jsme dvakrát. Poprvé jsme si dali vlastňáka, když jsme udělali pravdivý členství, místo 600 tisíc černých duší 300 tisíc reálných. Ostatní, to je virtuální svět, jejich členská základna, to člověk žasnul, a stejně to tolerujeme.“

Miroslav Pelta, bývalý předseda FAČR a šéf FK Jablonec Známý fotbalový boss se opřel do změny financování sportu ze státních zdrojů poté, co přišel o příjmy z loterií. Fotbal přitom na rozdíl od jiných svazů revidoval počet svých členů. Pelta proto vyzval k důraznějšímu postupu směrem k politikům, kteří možná žasnou taky… Miroslav Pelta přichází na valnou hromadu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

„V každém případě školení ve vinárně v Hradci Králové je nestandardní a to, že, trvají dvanáct až šestnáct dní, je nereálné a obsah pro ně nevymyslí žádný lektor.“

Marek Hájek, předseda Revizní a kontrolní komise FAČR Na Pardubickém krajském fotbalovém svazu se za minulého vedení děly věci, takříkajíc „po berbrovsku“…

„Hokejové haly v Kladně nebo Jihlavě dostanou všechno, a my na fotbalové stadiony ani halíř. To je nespravedlivý. To je naše prohra, minimálně to má být padesát na padesát, jinak to beru, že nás okradli. To je hrdinský čin, že se do toho (stavby stadionů) někdo pouští…“

Miroslav Pelta, boss FK Jablonec Jablonecký šéf si vzal na paškál rovněž zacílení státní podpory na sportovní stavby, kdy fotbal ostrouhal. Státní úředníci v tom mají hokej… Miroslav Pelta přichází na valnou hromadu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

„Před rokem jste si zvolili vedení, je za vámi vidět jednoznačně kus práce. Držme palce, aby rozhodl správně hokej, aby patřil mezi nás, abych získal spojence vůči státu. Stát nemá rád český sport. Politici nemají rádi sport. Maximálně lobují za zájmy své a svých obcí.“

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu Fotbalové šéfy ze Strahova podpořil blízký spojenec jednoho z předchůdců Petra Fouska Miroslava Pelty. Své vystoupení tradičně využil k drtivému ataku na stát a politickou reprezentaci ohledně financování sportu. Haló, slyšíte mě?!

„Život na vesnicích tvoří kostel, hasiči a fotbalisté.“

Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury Šéf nejvyššího sportovní autority v zemi byl služebně ve Francii a videozdravicí jinak také podpořil stávající vedení FAČR. Pak to slíznul od Miroslava Pelty…

„Byl jsem tu loni poprvé, nestačil jsem se divit. Jsem tu podruhé – a taky se nestačím divit.“

Rudolf Blažek, člen Výkonného výboru Pražského fotbalového svazu Z Prahy zazněla kritika toho, že čísla z hospodaření FAČR se objevují v médiích, a ne na stole funkcionářů. Účast na fotbalových valných hromadách z vás udělá Alenku v říši divů… Valná hromada FAČR v pražském hotelu Pyramida • Foto Pavel Mazáč / Sport

„Omlouvám se, holky to tam počítají asi z patnácti papírů, musíme to přepočítat.“

Otakar Mestek, sekretář mandátové komise Na valné hromadě může dojít i k tomu, že v sále má být podle sčitatelů 115 delegátů české komory a hlasuje jich 116. Všechno ale bylo nakonec v pořádku, někdo přišel, odhlasoval, odešel…

„Po 7,5 hod (měly být 2) už na mimořádnou (valnou hromadu) není energie. Navíc by na ni byly, kvůli systému provoleb, kluby, které ji nesvolaly. Fotbal prohrál, makáme dál. Příběh nekončí.“

Milan Kratina, miliardář a kandidát Fevoluce na místopředsedu Nová hlavní tvář iniciativy Fevoluce shrnula na Twitteru páteční dění. Bylo to spíš tak, že na mimořádnou valnou hromadu nebyla energie už dopředu. To be continued.