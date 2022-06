Hapal o Baníku: Pro fanouška je Vrba větší osobnost. Nevyšlo ani Polsko

V rodné Kroměříži vedl v sobotu vpodvečer Pavel Hapal (52) jako hrající kouč výběr českých kanonýrů proti slovenskému výběru. Co chybělo k tomu, aby ho moderátor mohl představit jako trenéra ostravského Baníku? Pár hodin. „Dá se to tak říct. Všechno bylo připravené,“ přiznal pro web iSport.cz Hapal, jemuž prestižní místo vyfouknul na poslední chvíli Pavel Vrba.

Už měl připravenou smlouvu k podpisu, svůj realizační tým, program letní přípravy. Pavel Hapal si maloval, jak pozvedne Baník tam, kde chce být. Jenže majitel klubu Václav Brabec nakonec bleskově sáhl po svém oblíbenci Pavlu Vrbovi, jenž předčasně skončil ve Spartě. „Zklamaný z toho nejsem. To je fotbal. Fandím Baníku, ať vyhrává a je na tom co nejlépe,“ ujišťoval, že nezatrpkl.

Aktuálně je tedy Hapal bez angažmá. Vyčkává, zvažuje možnosti. Něco se objevilo, ale nebere každou nabídku. „To co bylo ve hře, mi nedávalo větší smysl,“ vysvětlil. „Samozřejmě bych rád znova trénoval, ale čekám na vhodnou příležitost.“

Tou měla být štace v Ostravě. Pro šéfa Baníku byl někdejší kouč Sparty či reprezentace Slovenska dlouho první volbou. „Několikrát jsme se sešli, komunikovali jsme,“ popsal. V podstatě byla ruka v rukávě. Než došlo na rozchod Vrby na Letné.

V tu chvíli podnikatel Brabec i na nátlak příznivců otočil a nachystaný kontrakt pro Hapala se stal bezcenným artiklem. „Pak to bylo velice rychlé,“ přitakal Hapal. „Asi převážilo, že má Pavel Vrba daleko větší zkušenosti a pro fanouška Baníku je určitě větší osobností než jsem já. I když jsem taky rok v klubu působil,“ připomněl sezonu 2005/2006.

Brabec mu posléze zavolal a odůvodnil mu, proč zvolil jiné řešení. Lehce populistické. „Pavel už byl před nějakou dobou do klubu našlápnutý. Nezbývá mi, než to akceptovat. Panu Brabcovi jsem řekl, že se možná potkáme někdy jindy,“ nechal budoucnost otevřenou. Nevyšly mu ani námluvy s polským Slaskem Wroclaw. „Byl jsem v kontaktu se sportovním ředitelem, ale nakonec se rozhodli jít jiným směrem,“ uvedl kouč, jenž tento víkend poprvé vyběhl na stadion v Obvodové ulici.

Navíc v pozici hrajícího kouče, kterou zažil rovněž premiérově. „Na tomto stadionu jsem nikdy nehrál. Když jsem tady při přechodu do dorostu dva roky působil, tehdy ještě nestál. Hrávali jsme vedle na škváře,“ vracely se mu vzpomínky na mládí. Ve městě má pořád kus rodiny. Strýce, tety. „Když přijedu jednou za čas za maminkou do Břestu, vezmu ji na výlet do Kroměříže. Projdeme se zámeckou zahradou, posedíme u kafe,“ vylíčil Hapal, který se udržuje v kondici během.

K aktivnímu fotbalu se dostane zřídkakdy. Každý rok na Vánoce a jinak minimálně. „Minulé léto jsem hrál pár zápasů za staré pány Olomouce a taky za tým Horsta Siegla,“ vybavil si. „Hlava by chtěla, ale tělo už tolik nefunguje. Proto si dávám radši odstup,“ usmál se.