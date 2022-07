Tři makrely: Hložek, Karabec a Krejčí. Co je spojuje? A jak přezdívka vznikla?

V šestnácti debutoval Adam Hložek ve sparťanském áčku a během rekordně krátké doby se stal nepostradatelnou oporou Letenských. Teď se Sparta s generačním talentem, jenž tu nebyl od dob Tomáše Rosického, rozloučila stylově: dojemným a zároveň vtipným dokumentem mapujícím úplně první fotbalové krůčky devatenáctiletého talentu z Ivančic až po současnost poté, co se stal lídrem kabiny, na kterého ostatní parťáci spoléhají. Unikátní film Předurčen k úspěchu plný do této doby utajených záběrů včetně rozhovorů Adamových nejbližších, ať už z rodinného nebo fotbalového prostředí, je exkluzivně ke zhlédnutí na webu iSport.cz.

Díky filmu jsme se seznámili s „Třemi makrelami“. Tedy nerozlučnou trojicí ve složení Adam Hložek, Adam Karabec a Ladislav Krejčí mladší. Jak ke vzniku této party došlo? „S Krejdou - druhým bráškou, a Dočkim jsme byli ve vířivce. Kara se před starejma nebavil, ale nadhodili jsme téma, že si dělá řidičák a koupí si auto. Krejda se ho zeptal, jaké auto by si přál a on mu odpověděl, že něco z továrny. Krejda se začal smát a řekl, že to je IQ zmrzlé makrely. Pak se k tomu přidal Hložan a automaticky do toho přijali i mě,“ směje se mladší z Krejčích.

Makrely ve filmu potkáme několikrát – Ladislav Krejčí mladší s Adamem Karabcem totiž patřili k nejbližším parťákům sparťanského supertalentu Adama Hložka. Na ukázku z filmu se podívejte ve videu.