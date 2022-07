Odpočinutého Hložka zpovídali děti i Zima. Chválil film: Byl jsem dojatý

„Jak se ti proti mně hrálo?“ zeptal se Zima o dva roky mladšího útočníka, když si vzal mikrofon. „Jen jednou a derby jsme prohráli...“ odpověděl Hložek, načež obránce pohotově reagoval. „To jsem chtěl slyšet, takže dobrý.“

Šlo o vtipný moment z více než hodinové besedy. Hložek dorazil z Ivančic s otcem, kterého v neděli dopoledne ani napotřetí za poslední týden neporazil v tenise. „Musím asi uznat, že je lepší,“ usmál se.

Devatenáctiletý útočník přijel v dobré náladě, viditelně mu pomohl odpočinek. Na dovolené na Krétě úplně vypnul, což nutně potřeboval. „Chtěli jsme čtrnáct dní, ale klub mi dal povinně tři týdny volna. Je to vysoce profesionální přístup. Dobře jsem si odpočinul, v Řecku jsem vůbec nemyslel na fotbal. Jsem připravený,“ hlásil spokojeně.

Právě regenerace byla jedním z důležitých témat 12. ročníku Olomoucké fotbalové školy, kam se přihlásilo kolem stovky dětí. Překvapilo je, když jim Hložek prozradil, že loni měl po EURO jen čtyři dny volna. Přiletěl z Monaka, dvě hodiny pobyl v Praze, aby si sbalil věci, a se Spartou zamířil na soustředění. Žádná pohodička.

Olomouckou fotbalovou školu v neděli navštívili reprezentanti, sto dětí v prostorném sálu NH hotelu nadšeně vítalo Adama Hložka a Davida Zimu







Když řekl, že jeho oblíbencem je Cristiano Ronaldo, stočila se řeč na nedávný duel národního týmu v Portugalsku. V první řadě sedící Zima hvězdného kanonýra uhlídal, ale dres neukořistil.

„Tomáš Souček byl s Cristianem domluvený na výměně, čekal na něj asi deset minut v tunelu, nicméně se nedočkal,“ pobavil Hložek obecenstvo a Zima doplnil, že byl Ronaldo naštvaný, protože se neprosadil.

„Máš holku?“ tázal se hned nato klučina. „Mám, je z Brna a máme se rádi,“ vybruslil z toho reprezentant s grácií. O zeď opřený táta Zbyněk si syna na pódiu se smíchem natáčel.

Když došla řeč na stominutový film Adam Hložek – Předurčen k úspěchu, jenž Sparta vydala v sobotu večer a od nedělních 20 hodin bude k zhlédnutí i na iSport.cz, zvážněl. Samozřejmě v dobrém.

„Hned jsem se podíval a byl nadšený. Myslím, že to bude mít dobrý ohlas i třeba pro lidi, kteří fotbal moc nesledují. Může to být motivace pro mladé kluky. Byly tam chvíle, kdy jsem byl dojatý, rodičům asi ukápla i slzička. Vyšel z toho moc hezký dokument,“ popisoval během krátké pauzy mezi focením s dětmi a podepisováním.

Posila Bayeru je v kurzu i na Moravě, mladé naděje dobře věděly, kolik gólů vstřelil ve FORTUNA:LIZE a kdy se trefil poprvé. „Ty jo, v šestnácti, to je fakt drsný,“ zaznělo publikem.

Nyní ho čeká ještě větší tlak v bundeslize, o kterém Hložkův otec v následujících dnech povypráví ve velkém rozhovoru na iSport.cz. „Patrik Schick nám říkal, že teď všechno teprve začne. Vyprávěl, jak na něj v Římě bučeli fanoušci, že je to nejhorší posila,“ konstatoval.

O žádnou novinku, co se týče psychického nastavení, však pro talentovaného fotbalistu nepůjde. „Odmalička se ode mě furt něco čekalo, začalo to na mládežnických turnajích a pokračovalo ve Spartě. Teď půjdu do Leverkusenu a zase ode mě všichni budou čekat velké věci. Když se nezadaří, je těžké číst komentáře. Sice je nevyhledávám, ale nemine mě to. S tím se bohužel musím vyrovnat,“ uzavřel, než nasedl do zbrusu nového černého mercedesu.

Německá kapitola brzy začne.