15 let od stříbra české dvacítky na MS: skandály, štace v Německu i podnikání

Je to patnáct let od legendárního úspěchu českého fotbalu. 22. července 2007 reprezentační dvacítka vyzvala ve finále světového šampionátu v Kanadě tým Argentinců. Zatímco z těch vyrostli hvězdy světového formátu v čele se Sergiem Agüerem, čeští hráči nakonec zapsali skromnější osudy.

Na stejném turnaji hráli jména jako Luis Suarez, Arturo Vidal, Edinson Cavani , Angel di María, Juan Mata, Javier Hernández, Rui Patrício, David Luiz, Marcelo, Willian, Alexandre Pato, Shinji Kagawa nebo Gerard Piqué. Pozdější manžel zpěvačky Shakiry třeba poslal proti Čechům rozhodující penaltu ve čtvrtfinále do tyče.

Většina z kádru tehdejšího trenéra Miroslava Soukupa se v dospělém fotbale nedokázala etablovat, někteří předčasně skončili, jiní se propadli do nižších soutěží. Řadě z nich možná zamotali hlavu agenti, kteří je převeleli do top soutěží, jenže na ně ještě třeba nebyli připraveni.

Kdo to naopak z českých hochů těžících z týmového pojetí a odhodlanosti dotáhl nejdál?

Rozhodně slušivou kariéru zapsal Ondřej Mazuch. Z Brna šel po slavném turnaji do italské Fiorentiny, v ní se neprosadil, stopu zanechal až v Andrlechtu Brusel, největší slávu pak zažil s Dněpropetrovskem, s ním se dostal do finále Evropské ligy, byť s brankářem Janem Laštůvkou do rozhodujícího klání nezasáhli.

Když s ním přestal ve Spartě počítat italský kouzelník Andrea Stramaccioni, vlastně si polepšil přesunem do anglického Hullu. Po uplynulé sezoně skončil v Teplicích, kde vinou vážného zranění už nenaskakoval do záchranářských soubojů.

Kapitán stříbrné dvacítky Jan Šimůnek se etabloval v Bundeslize, v níž strávil devět let. Hrál za Wolfsburg - s ním po boku Edina Džeka slavil senzační titul v roce 2009, Kaiserslautern, Bochum. Přestože by u našich západních sousedů mohl zůstat, stýskalo se mu po rodině a kamarádech v Čechách.

Doma našel o hodně skromnější podmínky a celkem krátce po přesunu do pražské Dukly si střihl ještě jednu zahraniční štaci v Maďarsku. Po většinu kariéry jej limitovaly zdravotní patálie, dnes podniká v realitách. Kopačky pověsil na hřebík před třemi lety ve svých dvaatřiceti.

Momentálně si fanoušci v Mladé Boleslavi mohou užívat Marka Suchého. O něm se tvrdí, že z juniorského turnaje vytřískal nejvíc a prosadil se nejvýrazněji. Velké slovo měl ve Slavii, z níž zamířil do moskevského Spartaku.

V Basileji působil spolu s Tomášem Vaclíkem , v Augsburgu zase s jiným českým gólmanem Tomášem Koubkem. Všude, kde hrál, platil za klíčového hráče, kromě své poslední zahraniční adresy. V Bavorsku odehrál během dvou sezon pouze dvanáct zápasů.

Kariéra Ondřeje Kúdely nabrala nejvýraznější směr až po třicítce. Po nečekané cestě Čechů až do finále zmeškal přípravu ve Spartě pod trenérem Michalem Bílkem a po návratu se stříbrnou medailí na krku pro něj nezbylo místo. Osm let odkopal v Mladé Boleslavi, odskočil si na hostování do kazašského Šymkentu.

Sezonu 2017/18 dokončil v Liberci pod osudovým šéfem Jindřichem Trpišovským. Stal se pilířem Severočechů, kteří se dostali do Evropské ligy a za rok mašíroval do Slavie. Tam se po čase zase setkal s Trpišovským.

Ve Slavii vytvořil nepropustné duo s Davidem Hovorkou. Kaňkou byla jeho rasistická aféra s Glenem Kamarou, nedávno přestoupil do Indonésie. Z tehdejší dvacítky každopádně sehrál suverénně nejvíc zápasů v české nejvyšší soutěži (354).

Kúdela, stříbrný hoch z MS 2007 se loučí. Vzestup po třicítce, kaňka s Kamarou Video se připravuje ...

Před dovršením třiceti let věku sekl s fotbalem Marcel Gecov . Ještě předtím si osahal českou ligu v Liberci, odkud si ho vytáhl anglický Fulham. V něm paběrkoval a už se nedostal na svou předchozí úroveň. I tak toho prošel dost: belgický Gent, Slavii, Rapid Bukurešť a Slask Wroclaw. Poté se vrhl do byznysu v oblasti zařizování interiérů.

Marek Fenin se stal miláčkem fanoušků ve Frankfurtu, kteří na něj doteď vzpomínají. Zaujal hattrickem v prvním zápase, pak ale počítal spíše osobní mimofotbalové skandály. Po konci ve Frankfurtu to zkoušel v Energii Chotěbuz, byl však spíše u začátku konce tohoto někdejšího bundesligového celku, který se momentálně trápí ve čtvrté lize.

Vyzkoušel nižší soutěž ve Francii v barvách Istresu, do Německa se vrátil v rámci třetiligové štace v Chemnitzu. Po zahraničních anabázích mu to nešlo už ani ve Slavii a doma v Teplicích, odkud se odpíchl do fotbalového světa.

Zato na promarnění talentu si rozhodně nemůže stěžovat Tomáš Pekhart. Ještě v březnu byl u reprezentační baráže o postup na mistrovství světa ve Švédsku. V létě ho chtěla mistrovská Plzeň, jejíž dres nakonec neoblékl.

V minulosti rozdával radost v Anglii, Německu, Izraeli i Řecku. K tomu se stal nejlepším střelcem polské ligy. Momentálně je třiatřicetiletý forvard bez angažmá.

Sestavy finále MS 2007:

Česko: Petr - Kúdela, Mazuch, Šimůnek, Kubáň - Mičola, Kalouda, Suchý, Mareš (76. Gecov) - Fenin, Střeštík (82. Pekhart). Náhradníci: Dohnálek, Valenta, Held, Okleštěk, Gecov, Frydrych, Pekhart, Cihlář, Fryšták.

Argentina: Romero - Fazio, Insua, Mercado, Banega - Sanchez, Sigali, Agüero, Moralez (90. Cabral) - Zarate, Piatti (80. Acosta). Náhradníci: Escudero, Garcia, Voboril, Cabral, Gomes, Di Maria, Acosta, Centeno.