Pivo po zápase: Ano, nebo ne? Rozdíl mezi sporty, jde i o tmelení party

Zaválel jako ještě nikdy v Česku, dal tři branky. Mick van Buren pak pronesl před novináři: „Máme týmovou večeři a zítra volný den. Proto bude klasická česká oslava, dáme si pár piv.“

Stalo se v sobotu po šesté hodině odpolední. Večer pak olympijský medailista Michal Krčmář vyťukal na Twitter – v českém prostředí – nečekanou reakci: „Takhle úroveň profi sportu u nás nezvedneme! Je mi jedno, jaké jsou zvyky atd., prostě tohle je špatně! Jak pak přistoupí mladá generace ke sportu?“

„Mám na to dva úhly pohledu,“ reagoval Ondřej Kraják, kondiční trenér, který působil u fotbalového týmu Hradce Králové, u reprezentace do jedenadvaceti let a stará se například o reprezentanta Tomáše Petráška či brankáře Tomáše Koubka.

Dá se celkem úspěšně odhadnout, co má na mysli. Zaprvé jde o vhodnost pití