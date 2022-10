Éra CR7 a Messiho nekončí. Kdo se hlásí o Zlatý míč? Haaland má problém

Video se připravuje ... Letošní ceremoniál předávání Zlatého míče se nesl v poněkud zvláštním duchu. Cristiano Ronaldo s předstihem věděl, že se umístil až jako dvacátý a Lionel Messi se nevešel ani do nejlepší třicítky. A tak se nabízí otázka – byl tohle moment, který bude považován za konec éry CR7 a LM10? Vypadá to, že ještě ne. Argentinec totiž v 35 letech hlásí návrat do staré formy a vyhlíží šampionát v Kataru. Na výsluní se ale tlačí i další adepti. Kdo by mohl získat příští Ballon d'Or? Počítá se s Robertem Lewandowským a Erlingem Haalandem. Jenže oba disponují „menším“ hendikepem… A co další?

Erling Haaland Útočník / 22 let / Manchester City Kdyby se Zlatý míč udílel za nastřílené góly, mohli bychom ceremoniál s předáváním na dalších pár let zrušit… Sezona se ještě nepřeklopila do své poloviny, nejsme ani v listopadu a Erling Haaland už je na kótě 20 tref! Kolik jich bude mít na konci ročníku? 50? 60? 70? Těžko říct. Norský přízrak nezná limity. Zatímco jiní hledí k nebi, on zkoumá vesmír. Jak skórovat na Marsu? dumá. V jeho neprospěch mluví jedna zásadní událost – dostaveníčko v Kataru bude bez něj. Vyvážit to může triumfem v Lize mistrů. Klubová bilance v této sezoně

Zápasy: 14

Góly: 20

Asistence: 3

Neymar Křídelník / 30 let / PSG Když přitančil ze Santosu na Camp Nou, fotbalová veřejnost měla jasno – to je on! On bude tím, kdo naruší hegemonii CR7 s LM10. V Barceloně na něj doléhal Messiho stín. Potřebuji, aby moje hvězda zářila víc, odtušil Neymar a vydal se do Paříže. Jenže čas plyne, někdy rychleji, jindy pomaleji, nikdy ale nezastavuje. Brazilskému kouzelníkovi už je třicet a Zlatý míč se v jeho vitríně nevyjímá. Co s tím? Aktuální sezonu odšpuntoval stylově. Forma? Takovou dlouho neměl. Jen aby mu vydrželo zdraví… Klubová bilance v této sezoně

Zápasy: 16

Góly: 12

Asistence: 9

Lionel Messi Křídelník / 35 let / PSG Konec éry? Ale jděte… Nejstaršímu vítězi Zlatého míče – Stanleymu Matthewsovi – bylo 41 let a 10 měsíců, když v roce 1956 vyhrál. To mám ještě šest let, usmál se Messi. Ten hlásí návrat do staré formy. Minulá sezona? Ta už je v archivu. Šampionát v Kataru se blíží a Argentina se upíná ke své modle. Dokáže to, co Diego Maradona? Titul z mistrovství světa Messimu v životopise chybí, kdyby ho do něj zapsal a udržel nastolenou výkonnost, žádost o osmý Ballon d'Or by byla zcela legitimní. Klubová bilance v této sezoně

Zápasy: 14

Góly: 8

Asistence: 8

Kylian Mbappé Útočník / 23 let / PSG S Kylianem se to má takhle – v Paříži stvořili monstrum, jehož ego zavrhlo lidskou populaci a přeneslo ho do paralelního vesmíru, ve kterém žije jen on. A tam je bohem, císařem i králem. Prostě to bude vše podle mě, jo? řekl by vám a jeho spoluhráči (v tomhle případě poddaní) by přitakali. Faktem zůstává, že Mbappé dorostl ve světovou extratřídu, jde o jednoho z nejlepších fotbalistů současnosti. Jen by bylo fajn, kdyby si občas vzpomněl, že fotbal je týmový sport. Ligu mistrů ani MS nevyhraje sám. Klubová bilance v této sezoně

Zápasy: 14

Góly: 12

Asistence: 1

Robert Lewandowski Útočník / 34 let / Barcelona Dává góly, vyhrává trofeje, ale Zlatý míč? Ten mu uniká. Co dělám špatně? krčí rameny Lewandowski. Letos, ruku na srdce, Benzema vyhrál zaslouženě. Jenže předtím? Slavil Messi a leckdo si pomyslel, zaslouženě? V roce 2020 mu Ballon d'Or sebrala pandemie koronaviru. Od nové sezony se Lewy přesunul do Španělska, kde se hráčům dostává většího kreditu než v Německu. Jenže má problém. S Barcelonou téměř jistě spadne z Ligy mistrů do Evropské ligy. A MS? Polsko k favoritům nepatří… Klubová bilance v této sezoně

Zápasy: 13

Góly: 14

Asistence: 3