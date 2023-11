Messiho bodyguard: pan tajemný smí i na svatá místa. Stopy vedou do Asie

Messi střílí gól a v klubku spoluhráčů běží k rohovému praporku. A kdo je tohle? Po postranní čáře chvátá svalnatý muž. Nesnaží se připojit k oslavě, je tam, aby zabránil vetřelcům ve vstupu. Yassine Cheuko, tělesný strážce s pohledem, který loupe omítku, střeží LM10 jak v soukromí (když je s rodinou na veřejnosti), tak před zápasy a po nich. A protože se fotbalová Very Important Person stává terčem útoků dychtivých fandů, součástí jeho práce je i dohled během utkání. Krouží po vnějším okraji hřiště a chrání perlu Miami. Poslední dobou přitáhl dost pozornosti. Prý ho naverboval David Beckham osobně, byl členem speciálních jednotek, sloužil v Iráku a Afghánistánu, byl bojovníkem MMA. Co z toho je pravda?

Yassine Cheuko je dnes všude. A zároveň nikde. Messiho osobní strážce je Argentincovým stínem a kapitán Interu Miami ho má stále po boku. Dokonce i když je Leo na hřišti, Cheuko je nablízku, klusá sem a tam za postranní čárou a je ve střehu. Díky svému mohutnému vzhledu a samotnému faktu, že chrání nejlepšího fotbalistu světa, se stal svého druhu kultovní senzací.

Je taky záhadou. Fanoušci na stadionech vyvolávají jeho jméno, zatímco média po celém světě se bezvýsledně pokoušejí rozluštit tajemství Messiho bodyguarda. Minulý měsíc mu dokonce jedna webová stránka pro dospělé nabídla 50 tisíc dolarů za nahé focení. Cheuko návrh nepřijal.

Když je ve službě, záře reflektorů mu nevadí, ale mimo práci se pozornosti dokonale vyhýbá. Nikdy neposkytl rozhovor a neví se o něm téměř nic. Jeho věk, původ, životní cesta, profesní minulost, to vše zůstává hádankou. Jako by neměl rodinu a nikoho známého. Dá se říct, že v podstatě neexistuje, alespoň na internetu. Nejasné je i jeho příjmení, Cheuko, nebo Chueko?

Oslovte ho a na oplátku si vysloužíte jen o málo víc než zdvořilý úsměv. Neobjevují se žádná selfie, žádné profily, které byste si mohli přečíst, žádný obsah mimo tréninkových montáží, co svého času zveřejnil na Instagramu, kde stojí: „Silný muž není dobrý zápasník nebo dobrý boxer, silný muž je ten, kdo se ovládá, když je rozzlobený.“ A pod tím: „No TikTok, no Facebook, no Twitter.“

Existuje jen mytologie o Messiho „ochránci z námořnictva, bojovníkovi MMA, jehož vybral sám majitel Interu Miami David Beckham“, propracovaná, často smyšlená historie, která jako by se každým dnem rozrůstala.

Pokud se však s Cheukem chcete opravdu za každou cenu setkat, je tu jeden zaručený způsob.