Řepka před Nocí s legendou: Mám trému, ale budu mluvit o všem

Bývalý fotbalista Tomáš Řepka na Clash of the Stars • Jiří Koťátko / Blesk

Byl zvyklý hrávat před desítkami tisíc diváků a počítal s tím, že skenují každý jeho pohyb i gesto. Teď se Tomáš Řepka postaví „jen“ před stovky návštěvníků Kina Lucerna, ale netají, že složí odlišnou, v mnoha ohledech těžší zkoušku. „Bude to něco úplně jiného. Moc se těším a zároveň cítím velký respekt, mám obrovskou trému. Záleží mi na tom, aby všechno proběhlo, jak má, aby se to lidem líbilo a odcházeli spokojení,“ říká s pokorou, jež může leckoho překvapit. Bývalý reprezentant i vyhlášený bouřlivák bude hlavním aktérem akce nazvané Noc s legendou, která se koná už v pátek 23. února od 19 hodin. „Je to obrovská odpovědnost,“ dodává.

Slavný boxer Mike Tyson, hokejový nezmar Jaromír Jágr, bojovník Attila Végh či šampion bojových umění i herec z akčních trháků Jean-Claude van Damme. Na ty všechny naváže někdejší tvrdý obránce Sparty, Fiorentiny či West Hamu a odvypráví jim za přítomnosti moderátora svou výjimečnou a nezřídka kostrbatou story s různými karamboly a blikanci. Ovšem pozor, nikoli podle předem daného scénáře, takže se sice může připravit, ale ne na všechno...

„Každá Noc s legendou je výjimečná a úplně odlišná. Nelze zapomenout na to, že jde opravdu o příběh konkrétního člověka a celý večer je častokrát nabitý emocemi. Nikdy nevíte, co přesně se na pódiu stane, a v tom je to kouzlo,“ říká Petr Větrovský ze společnosti VDN Promo, která Noc s legendou pořádá. „Možná to bude znít divně, ale nerad bývám středem pozornosti. Nejsem Petr Švancara, nejsem šoumen. Proto nechci absolutně nic podcenit,“ přidává Řepka s odkazem na vyhlášeného fotbalového baviče. Byť má svůj vlastní podcast Red Card, v němž naposledy přivítal Vladimíra Šmicera. „I to je něco jiného, takové klábosení u piva,“ usmívá se. „V každém případě budu úplně otevřený. Bylo by divné, kdyby ne, byl jsem takový celý život,“ ujišťuje a předpokládá, že dojde i na dotazy z publika. „Odpovím na všechno. Tak, jak se ode mě očekává, po řepkovsku,“ slibuje.

Večerem si vlastně prodlouží oslavu lednových padesátin, ovšem na pódiu se neukáže sám. Představí se na něm i zajímaví hosté. „Já ale vůbec nevím, kdo přijde,“ zapřísahá se Řepka. A jména nedostanete ani z Větrovského. „Hosté jsou překvapením, proto o nich neví ani sám Tomáš. To je taková naše specialita, Noc s legendou není sehrané představení, ale večer s opravdovými emocemi,“ zdůrazňuje znovu.

Jisté nicméně je, že pouze u vyprávění nezůstane. „Program bude super nabitý,“ těší se Řepka. „Ti, kdo si zakoupili vstupenky s meet and greet si samozřejmě užijí setkání s Tomášem, včetně společné fotografie. Součástí večera bude i dražba speciálních předmětů z jeho kariéry,“ prozrazuje alespoň Větrovský, jenž v současnosti rovněž natáčí dokumentární film Řepka hříšník.

Byť bývalý sparťanský kapitán očekává, že na něho přijdou především sparťané, rozhodně prý neodmítne ani případné fanoušky největšího rivala. „Možná tam nějaký slávista bude. Potkávám jich hodně, někteří mě třeba neměli rádi, ale teď mi řeknou: Jo, seš dobrej, bombarďák, respekt. To mě těší,“ říká. „Budu se snažit v rámci možností vyhovět každému, nechtěl bych nikoho zklamat,“ zve.

V Kině Lucerna zbývají už jen poslední volná místa. „Tomáš rozhodně Kino Lucerna vyprodá,“ je si jistý Větrovský.

Vstupenky na Noc s legendou lze zakoupit na https://www.ticketstream.cz/akce/noc-s-legendou-tomas-repka-174152