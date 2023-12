Točí se film o Řepkovi. Sáhl jsem si na dno, takhle mě neznáte, vzkazuje

Agresor. Legenda. Dvě slova vystihují Řepkův osud – i způsob, jak se na něho mohou lidé dívat. Trefně zazní také v právě představeném teaseru připravovaného filmu, stejně jako následující promluva: „Jsem ten, na koho se ukazuje prstem. Jsem hříšník.“ A Řepka to několikrát zopakuje.

„Něco se povedlo a něco pokazilo, kdo říká, že to nezažil, tak kecá. Neznám človíčka, který by životem proplul bez chyby. Opravdu hříšník jsem, jsem si toho vědom, a v tom filmu všechno zazní,“ ujišťuje Řepka, aniž by hodlal prozrazovat podrobnosti. Je ovšem například jisté, že se v přítomnosti štábu vrátil na skok třeba i do vězení, kam ho soud původně poslal na dva a půl roku, než mu později trest o 293 dnů zkrátil.

„Chtěl bych, abyste všichni viděli Řepku takového, jaký opravdu je,“ vzkazuje proslulý fotbalový drsňák a tvrdí, že nebudou chybět silné emoce. „Jsem jeden z mála lidí, který před kamerou Tomáše Řepku rozbrečel. Ale vážně, šel do velkých emocí, vydal ze sebe úplně všechno,“ tvrdí režisér a promotér Větrovský. „Emoce ze mě úplně stříkaly, když jsme točili, byl to Řepka v osmi polohách. Úplně jsem čuměl, když jsem pak ty ukázky viděl,“ rozjede se hlavní hrdina snímku. „Sáhl jsem si na dno. Ne fyzicky, ale psychicky. Nestylizoval jsem se, nejsem herec, je to přirozené. To, co ve filmu bude, je pravda o mně.“

Větrovský už má za sebou například dokumentární filmy, jejichž protagonisty byl jiný slavný fotbalista Jan Koller nebo zápasník MMA Attila Végh. Hrdina snímku, který se nyní natáčí a jehož premiéra se chystá na podzim či konec příštího roku, je však zcela odlišný. „Máme za sebou několik filmů o legendách, Honza Koller je prototypem hodného kluka z vesnice, Attila je hodný kluk ze Slovenska... Říkali jsme si, že bychom chtěli natočit nějakého bad boye. Jako když si herci touží střihnout zápornou roli, my jsme chtěli natočit raubíře, ne žádného Mirka Dušína,“ líčí nejen svou motivaci Větrovský. „Název mi přijde fantastický, ještě jsme takový neměli. Jedním slovem je v něm z Tomáše Řepky všechno,“ pokračuje.

„Kluci přede mnou byli takoví ti Honzové z pohádky, která skončí happy endem. Můj život pořád jede, za tři měsíce klidně přijde další pecka,“ připojuje Řepka.

Byť dal někdejší obránce Baníku, Sparty, Fiorentiny, West Hamu i Českých Budějovic dohromady už pět knih, stále prý má co říct. „Byly v nich ukončené životní etapy, které na sebe nenavazují. Každá měla nějaká úskalí, měl jsem potřebu se o to s fanoušky podělit. Film je ale o něčem úplně jiném, o tom, co do knihy nedáte. Udála se spousta dalších věcí, můj příběh pokračuje,“ vysvětluje Řepka, jenž nyní studuje trenérskou A licenci.

Podle Větrovského je ovšem stále co objevovat i v jeho bouřlivé minulosti. „Například ještě nebylo vysvětleno téma sparťanské kasy,“ zmiňuje případ, kdy byl Řepka obviněn, že zmizel s penězi určenými na společné akce Letenských.

Chystaný film nebude jedinou velkou událostí spjatou s Řepkovým jménem. Hned 2. ledna oslaví šestačtyřicetinásobný reprezentant padesátiny a 23. února v Kině Lucerna bude aktérem Noci s legendou. Podobně jako před ním hokejista Jaromír Jágr, boxer Mike Tyson nebo šampion bojových umění a hvězda akčních trháků Jean-Claude van Damme bude vyprávět na pódiu o svých osudech. „Moc se těším. Doufám, že to bude obrovský mejdan,“ říká Řepka.

V Příbrami spolupráce ještě neklapla

Petr Větrovský Tomáše Řepku ke spolupráci málem zlákal už jednou – ovšem v jiné roli. Před dvanácti lety ho s bossem Jaroslavem Starkou vábil do Příbrami, kde pracoval jako ředitel. Stoper byl na odchodu ze Sparty, kde se stal nepotřebným.

„Měli jsme pro tebe smlouvu,“ připomněl Řepkovi Větrovský. „Výbornou smlouvu, lepší než v Budějovicích. Ale jestli by to fungovalo...“ odtušil někdejší stoper v narážce na obvyklé finanční trable středočeského klubu. „Rozhodl jsem se pro horší smlouvu.“ I díky tomuhle kontaktu však o sobě věděli a napomohlo to domluvě na dokumentárním filmu. „Věděl jsem, že Petr je z fotbalového prostředí, věřil jsem mu,“ ohlíží se za jednáním Řepka.