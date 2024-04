Přestavba Strahova je blíž. Chce jen Sparta, FAČR nemusí nabídku přijmout

Jediný, kdo má zájem o využití strahovských pozemků, je Sparta. Pouze ona se přihlásila do veřejné soutěže vypsané fotbalovou asociací. Nabízí, že na místě současného stadionu Evžena Rošického vybuduje nejpozději do roku 2035 nový stadion. Podle informací Sportu by se jeho kapacita měla pohybovat kolem 35 000 míst.