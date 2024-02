Soutěž o Strahov. Kdo dá víc, může stavět (nejen) stadion. Sparta má jasno

Nejpozději za jedenáct let, ale spíš dřív, vyroste na strahovských pozemcích nový stadion nebo tréninkové centrum. Co to bude a kdo se o výstavbu postará, rozhodne letos v květnu valná hromada. A to na základě veřejné soutěže, kterou vypsala fotbalová asociace, vlastník parcel. Zvítězí ten, kdo se zaváže po dobu třiceti let platit nejvyšší roční poplatek.