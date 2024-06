Sparta chtěla nové tváře, ale Tvrdík zasáhl. Neshoda kvůli výboru. Proč?

Byla dohoda na jménech, a Jaroslav Tvrdík z ní vystoupil. Podle Sparty. Slávistický šéf ovšem s takovou interpretací nesouhlasí. O co jde? Liga si už dříve schválila nové stanovy, které určují obsazení míst v Ligovém výboru. Ze sedmi členů dodávají hned čtyři prvoligové kluby, které skončily v uplynulém ročníku na prvních čtyřech místech.

Tedy Sparta, Slavia, Plzeň, Baník. S tím, že tyto kluby své nominanty prostě jmenují, nehlasuje se o nich. Z logiky vyplývá, že jde o funkci na jednoleté období, protože vždy záleží na výsledcích ligového ročníku.

Podle Sparty existovala dohoda, že oddíly nenasadí své čelné představitele, nýbrž mladší tváře s tahem na branku, zběhlé v marketingových a ekonomických věcech. Jmenovitě takto:

Sparta – Tomáš Křivda, generální ředitel.

Slavia – Martin Říha, generální ředitel.

Plzeň – Jaromír Hamouz, obchodní a marketingový ředitel.

Baník – Michal Bělák, výkonný ředitel.

Jenže, zase podle Sparty, přišla změna. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík nominoval na pozici sám sebe, čímž donutil k reakci i zbylé kluby. Ty nechtěly posadit k výraznému a dominantnímu slávistovi politicky nezkušené původní kandidáty.

Takže došlo k přeobsazení, a to takto:

Sparta – Dušan Svoboda, místopředseda představenstva, dosavadní šéf LFA.

Slavia – Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva.

Plzeň – Adolf Šádek, předseda představenstva.

Baník – Václav Brabec, majitel a předseda představenstva.

Pro připomenutí, vyjma Tvrdíka – Slavii zastupoval Tomáš Bůzek – byli všichni pánové i v předchozím Ligovém výboru.

„Je to škoda,“ komentoval výsledek František Čupr, výkonný místopředseda Sparty. „Původně domluvené složení bylo více pracovní, toto je řekněme politické. Museli jsme vlastně přemluvit Dušana Svobodu, aby do toho šel.“

Jaroslav Tvrdík takovou interpretaci nebere. „Nejsem si vědom toho, že někdy byla předjednána dohoda s jiným obsazením. Řada klubů nás vyzvala, abychom reformy a změny, které jsme začali, osobně dokončili. Má to logiku a souhlasím s tím. Není v pořádku, když reformy ligy jsou připravovány lídry V4 (Slavia, Sparta, Plzeň, Baník) mimo strukturu a naši lidé pro ně jen hlasují v Ligovém výboru. S kolegy Šádkem a Brabce jsme měli jednoznačnou dohodu. Sparta nominovala místo pana Čupra, který chodil do V4, znovu pana Svobodu. Je to její právo,“ napsal Tvrdík pro iSport.cz.

Právě Svoboda – dosavadní předseda LFA, jehož funkce zaniká – k tomu říká: „Byly dvě varianty, pak to vyplynulo takto. Nemyslím, že tato skupina by byla méně pracovní. Možná, že čas na méně politické vedení LFA ještě nedozrál.“

K tomu, zda se změna narodila z Tvrdíkova popudu, se nevyjádřil. „Tohle bych nechtěl komentovat, to je spekulace a tedy vaše práce.“