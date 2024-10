Kadlec po kariéře: pomáhá agentovi a bude volat do Německa. Co práce v TV?

Nečinnost není nic pro něj. Bývalý dlouholetý reprezentant Michal Kadlec (39) sice po minulé sezoně ukončil bohatou fotbalovou kariéru, ovšem u svého milovaného sportu zůstal. Stal se expertem televizních stanic a čerstvě také členem skupiny kolem agenta Romana Brulíka, s nímž dříve spolupracoval i jeho táta Miroslav. „Vím, co hráč potřebuje, říká v rozhovoru pro iSport.cz. Další novinka? Donedávna kapitán 1. FC Slovácka je po operaci achilovky a jako někdejší hráč Sparty může třeba naskočit do Silvestrovského derby pražských „S“.

Od října spolupracujete s hráčským agentem Romanem Brulíkem. Jak jste se k tomu dostal?

„Známe se už ze SportInvestu, kde dřív spolupracoval s mým tátou. Je to férový borec, dlouholetý kamarád. Když mi to nabídl, ani jsem moc nepřemýšlel. Co si řekneme, to platí. V agentuře jsou i další bývalí hráči Radim König, Jirka Krejčí a Michal Kordula. Zastupujeme také trenéra Radka Kováče.“

Co bude náplní vaší práce?