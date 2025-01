Nová trenérka reprezentace. Vedla Nový Zéland, teď jde k českým fotbalistkám

„Považuji to za určitý katarzní moment v rozvoji ženského fotbalu. Všichni vědí, že naším dlouhodobým cílem je postup na mistrovství Evropy nebo světa a celkově podpora ženského fotbalu. Hledali jsme, jakým způsobem dál posunout ženské národní mužstvo,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

„Klimková je nejúspěšnější českou trenérkou ženského fotbalu, která má dlouholeté zkušenosti s trénováním na té nejvyšší úrovni, zejména v USA, které jsou v ženském fotbale velmocí. V zahraničí dosáhla celé řady mimořádných úspěchů a je pro nás dobře, že nyní své zkušenosti chce zužitkovat u české reprezentace,“ uvedl Fousek.

Klimková si v lednu ještě plní pracovní povinnosti na Novém Zélandu a českou reprezentaci převezme v únoru. Ženský národní celek dlouhodobě usiluje o premiérový postup na některý ze závěrečných šampionátů.

„Na práci s českým ženským národním týmem a spolupráci s fotbalovou asociací se moc těším. Věřím, že je ten správný čas se vrátit a zužitkovat mé zkušenosti doma v Česku. Naše hlavní cíle budou nastavit herní styl, který přispěje k úspěchu v Lize národů. V příštím roce pak budeme bojovat o účast na mistrovství světa žen,“ uvedla Klimková.

Vedení FAČR řešilo tuto pozici poté, co po neúspěšném play off o mistrovství Evropy proti Portugalsku skončil Rada, jemuž v prosinci vypršela smlouva. Jednání vedl především technický ředitel asociace Erich Brabec, který výběr konzultoval i se Sportovní radou či úsekem ženského fotbalu pod vedením Miroslavy Fouskové.

„Zvažovali jsme více možností, ale předpoklady Jitky Klimkové ji stavěly do favorizované role. Návrh byl podpořen Sportovní radou i komisí ženského fotbalu. Jsem rád, že výkonný výbor se mohl opřít o celou šíři poradenského sboru svých orgánů,“ přiblížil Fousek.

Klimková má na kontě několik startů za českou reprezentaci. Bývalá obránkyně či záložnice začala s trénováním v roce 2004, kdy vedla ženský tým Slovácka. Později působila v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA.

V roce 2021 převzala reprezentaci Nového Zélandu a předloni tým dovedla k premiérové výhře na mistrovství světa. V září angažmá ukončila, zůstala ale v roli svazové poradkyně. Premiéra u českého týmu ji čeká na konci února, kdy reprezentantky nastoupí k zápasům Ligy národů v Chorvatsku a doma s Albánií v Českých Budějovicích.

Jitka Klimková

Datum a místo narození: 20. ledna 1974, Kyjov

Hráčská kariéra:

Holíč (1992-95),

Otrokovice (1995-03)

Trenérská kariéra:

Otrokovice/Slovácko (2003-11),

reprezentace ČR do 19 let (2009-10),

Canberra United (2011-13),

reprezentace Nového Zélandu do 17 let (2016-14),

reprezentace USA do 19 let (2015-17),

reprezentace USA do 20 let (2017-19),

SC Internationals/USA (2019-21),

reprezentace Nového Zélandu (2021-24), reprezentace ČR (od 2025)

Ostatní: bývalá obránkyně či záložnice, na kontě má několik startů za českou i slovenskou reprezentaci; s trénováním začala v roce 2003 jako asistentka A-týmu a hlavní kouč béčka v Otrokovicích (později Slovácku); později působila v Austrálii, na Novém Zélandu a v USA; v roce 2021 převzala reprezentaci Nového Zélandu a předloni tým dovedla k premiérové výhře na MS; loni v září angažmá ukončila, přestože měla smlouvu až do roku 2027.

