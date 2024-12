Češky po neúspěchu v boji o EURO bez kouče. Rada končí: Je čas na změnu

Vyrovnávaný dvojzápas a drama až do úplného konce. Jakoby českým fotbalistkám postup na velký turnaj nebyl přán. Na minulé mistrovství Evropy se nedostaly až kvůli penaltovému rozstřelu. Tentokrát lvicím postup utekl o jediný gól, ke kterému chyběly jen centimetry.

„Baráž se Švýcarkami rozhodovaly až penalty, což bolelo ještě víc. Dneska chyběl zase jenom kousíček,“ smutnil po dalším neúspěchu končící kouč Karel Rada. „Cítím sám, že po osmi letech je čas na změnu,“ dodal.

Za dobu Radova působení u reprezentace udělal tým velký pokrok. „Holky si hodně věřily. Proti těm největším soupeřům nám chybělo ještě trochu víc zkušeností nebo kvality. Udělali jsme ale obrovský posun,“ přemítal své roky u národního týmu žen.

V reprezentaci kromě trenéra dost možná nebude pokračovat ani kapitánka Petra Bertholdová. „Moje reprezentační i celková kariéra je zřejmě taky u konce. Uvidíme, co bude,“ prozradila čtyřicetiletá obránkyně po emočně náročném utkání.

Ocenila také dlouholetou práci trenéra Rady. „Je to velká osobnost ženského fotbalu. Byl to super trenér i člověk. Je to škoda, ale to je fotbalový život,“ okomentovala Bertholdová odchod kouče od ženské reprezentace.