Řepkův dojemný návrat mezi Kladiváře. Padla poslední klapka filmu Hříšník

Setkání s fanoušky, kteří zaplnili fanzonu, ukázalo, že vzpomínky na Řepkovu éru stále žijí. Příznivci přinesli dresy s číslem 2, fotografie, časopisy i plakáty a čekali na podpisy od svého idolu, který byl pět let klíčovou postavou defenzivy West Hamu.

„Nečekal jsem, kolik emocí a respektu mi fanoušci projeví. Dojímá mě to a jsem rád, že jsem mohl poslední klapku filmu zažít právě tady, v místě, které pro mě bylo několik let domovem. My Kladiváři jsme vždycky drželi při sobě, byli jsme jedna velká rodina,“ neskrýval Řepka dojetí.

Zájem o setkání byl tak velký, že jej musela korigovat ochranka, jinak by se Tomáš ze zóny vůbec nedostal. Fanoušci si navíc vynutili spontánní chorál na jeho počest, který připomněl dobu, kdy za klub na hřišti bojoval.

Šéf fanzóny: Tomáš je pořád stejný jako na hřišti

Řepkova nekompromisní hra a oddanost z něj udělaly ikonu. Martin See, šéf fanzóny, vzpomínal: „Hned jak Tomáš přišel, začala jedna velká show. Je pořád stejný jako na hřišti – energický, neúnavný, plný nasazení. Doslova to tu zbořil.“ Tento respekt se odráží i v hlasech fanoušků, kteří byli vyzpovídáni během natáčení: „Tom je absolutní legenda. S ním bych šel i do zákopu.“

Dokumentární film Hříšník, z dílny režiséra Petra Větrovského, je autentickým pohledem na Řepkův život. „Ne každý je ochoten odhalit i těžké momenty svého života, ale Tomáš chtěl, aby byl snímek co nejvíce upřímný. Jeho příběh je nejen o fotbalové slávě, ale i o překonávání složitých období,“ říká Větrovský.

Premiéra filmu je plánována na tento rok.