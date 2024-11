Hříšník. Řepka chystá film, před kameru dostal i legendární spoluhráče

Z fotbalového hřiště na filmové plátno. V knihách o sobě dal vědět, nyní dává veřejnosti možnost ho vidět na plátně. A to na filmovém. Bývalý fotbalový obránce Tomáš Řepka chystá autobiografický snímek s výmluvným názvem: Hříšník. Před objektiv se mimojiné postavili i spoluhráči z Fiorentiny jako Nuno Gomes a Rui Costa. Do režisérského křesla usedl Per Větrovský.