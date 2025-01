Volby ve fotbale: Rýsuje se ne moc dobrá zpráva pro Fouska. Co Blažek?

Předseda: Okresy Fouska spíš nechtějí

Jistí kandidáti: Petr Fousek, Tomáš Bárta, David Trunda , Rudolf Blažek

Petr Fousek, Tomáš Bárta, David Trunda , Rudolf Blažek Nejistý kandidát: Filip Neusser

Nejdřív základní fakta. Do souboje o první křeslo českého fotbalu se už přihlásili v tomto pořadí dosavadní předseda Petr Fousek, výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta, boleslavský majitel David Trunda a také už Rudolf Blažek, předseda třetiligového Motorletu.

To jsme na čtyřech, což nemusí být konečná. Zájem nevyloučil bývalý šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser, ale jeho jméno si nejspíš nakonec vyškrtneme. „Aktuálně tuto možnost nepovažuji za pravděpodobnou,“ řekl s tím, že jasno by měl mít nejpozději v druhé polovině února.

Ještě někdo? Stále je ve hře Zdeněk Grygera. Ten velmi pravděpodobně vstoupí do hry, ovšem ne nutně o tu nejvyšší pozici.

Teď ta nejdůležitější otázka: Jak si který z kandidátů stojí?

Odpověď zůstává v zimní mlze. Jistou nápovědu – ale berme ji s rezervou – dávají dosavadní výsledky okresních valných hromad. Deník Sport zná reakci 38 z 39 dosud zvolených předsedů, tedy přesnou polovinu z tohoto segmentu.

Shodnou se na tom, že jejich hlas dostane ten, kdo nabídne nejvíc a nejvěrohodněji starost o výkonnostní fotbal. Převedeno do jmen se jejich názor, ať už vyřčený naplno, nebo pod čarou, dá shrnout následovně:

18: Ne nebo pravděpodobně ne Petra Fouska

Ne nebo pravděpodobně ne Petra Fouska 17: Neví, nevylučuje žádného kandidáta

Neví, nevylučuje žádného kandidáta 3: Kloní se k Rudolfu Blažkovi

Kloní se k Rudolfu Blažkovi 2: Vypadá to na Petra Fouska

Vypadá to na Petra Fouska 2: Pokud bude kandidovat Zdeněk Grygera

Pokud bude kandidovat Zdeněk Grygera 1: Nevolí Tomáše Bártu

Nevolí Tomáše Bártu Platí, že v některých případech může jedna odpověď spadnout do dvou kolonek.

Co z toho vyplývá? Delegáti okresů tvoří více než třetinu všech hlasujících (76 z 202). Pokud by i druhá polovina okresních předsedů přemýšlela podobně, nebyla by to dobrá zpráva pro Petra Fouska.

A potvrzovalo by to zákulisní hlasy, že úřadující předseda ztratil významnou část hlasů z před čtyř let. Nejčastější výtka: amatérskému fotbalu sliboval, ale neplnil. Platí to například pro fevolucionáře, kteří se nyní kloní nejvíc k Rudolfu Blažkovi.

Což může být opřeno o skutečnost, že právě Blažek ze zbývajících uchazečů coby předseda třetiligového klubu nejvíc vyhovuje definici toho, kdo bude mít „upřímnou starost“ o výkonnostní fotbal.

A naopak, může to být přítěž pro Tomáše Bártu a Davida Trundu, kteří jsou bráni za „kandidáty ligy“. To se výkonnostnímu fotbalu nelíbí. Profesionální fotbal by mohl mít ve výkonném výboru předsedu, oba místopředsedy (třeba Šádek, Grygera) a dle stanov tři jisté za ligu. Tedy šest.

Na druhou stranu se určitě nedá podceňovat schopnost profesionálního fotbalu (především Adolfa Šádka a Jaroslava Tvrdíka ) vyjednat podporu pro svého muže. Tím je Tomáš Bárta, alespoň v této chvíli. Podpora se ovšem může v čase přestěhovat. Podle informací Sportu pak navíc neplatí, že za Bártou stojí i Sparta, což funkcionář při oznámení své kandidatury prohlásil.

Poměrně klíčové pak bude, nakolik se Fousek bude moci opřít o Moravu, která ho před čtyřmi roky vynesla do čela. Důležitost menší komory si pochopitelně uvědomují všichni kandidáti, Tomáš Bárta už má za sebou několik schůzek na východě země.

Kdo volí předsedu:

Všech 202 delegátů valné hromady. V prvním kole potřebuje vítěz nadpoloviční většinu přítomných v každé z komor (v Čechách 64 ze 127, na Moravě 38 ze 75), od druhé kola postačuje prostá většina přítomných.

Místopředsedové: Pikantní souboj

Čechy

Jistý kandidát: Tomáš Pešír

Tomáš Pešír Pravděpodobný kandidát: Adolf Šádek

Adolf Šádek Možný kandidát: Pavel Chán

Morava

Jistý kandidát: Jiří Šidliák

Jiří Šidliák Možný kandidát: Zdeněk Grygera

Adolf Šádek je těžká váha českého fotbalu. Ať už by kandidoval na jakoukoli funkci, platil by za favorita. Ale jasné to nemá. Proti stojí Tomáš Pešír, někdejší manažer české reprezentace, který už dlouho objíždí Čechy a shání podporu. S tím mu pomáhá Jan Hořejší, někdejší sekretář Řídící komise pro Čechy, etickou a následně odvolací komisí potrestaný v souvislosti s Berbrovou kauzou čtyřletým distancem, jenž se však s asociací ohledně tohoto verdiktu soudí.

Na první dobrou se zdá, že Šádek a Pešír budou lovit primárně ve stejných vodách, ale nemusí to tak být. Odlišnost naznačuje už to, že v souboji o předsedu Plzeňského KFS Šádek podporuje Rudolfa Špotáka, zatímco Pešír patří spíš do tábora Martina Drobného.

Šádkovi, šéfovi ligové Viktorie, může uškodit, pokud se předsedou stane kandidát spojený s ligou. Sám podporuje Bártu, který právě takovým kandidátem je. Zástupcům výkonnostního fotbalu, jak už zaznělo výše, by pak nemusela vonět přílišná kumulace moci v rukou profesionálního fotbalu.

Pešírovi pak může ubrat hlasy jeho manažerská role u národního týmu v čele s kauzou Belmondo. Pešír si věří, ale Šádek jako možný oponent mu nemůže dělat radost. Tím spíš, že osobní sympatie mezi nimi nepanují.

Současný místopředseda za Čechy Jan Richter velmi pravděpodobně už kandidovat nebude. Co se proslýchá a zní to naveliko – mohl by se stát ministrem pro sport v případě, že ANO sestaví vládu a toto nové ministerstvo vznikne.

Pavel Chán z Fevoluce, předseda v Příbrami a šéf ekonomické komise FAČR, může být třetím do party, ale sám ví, že proti Šádkovi by to měl těžké. Bude spíš přemýšlet o jiné pozici ve výkonném výboru. Záleží, jak dopadnou okresy a kraje a nakolik silná v nich Fevoluce bude.

Na Moravě se rýsuje souboj Jiří Šidliák, stávající místopředseda, versus Zdeněk Grygera. Ten však zatím kandidaturu nevyhlásil. Šidliák chce kandidovat, i pokud v předchozí volbě neuspěje Petr Fousek. Před čtyřmi lety pobral 41 hlasů ze 70, nyní by to měl mnohem, mnohem těžší. Grygera je na Moravě přece jen pojem. Ale zase – mohlo by mu ubrat, že se jedná o dalšího člověka spojeného s ligou.

A pak je tu taky možnost, že se rozhodne třeba Sparta, že by se jí místopředseda taky líbil…

Kdo volí místopředsedy

Vždy jen všichni delegáti příslušné komory, ke zvolení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných účastníků.

Členové za ligu: Čtyři na tři

Pravděpodobní kandidáti: Jaroslav Tvrdík, Dušan Svoboda, Václav Brabec

Buď to nebude souboj vůbec, nebo jeden z největších. Má se to takhle: nově má liga ve výkonném výboru tři místa. Jenže silní psi jsou čtyři – Slavia, Sparta, Plzeň, Baník. Myšlenka, že by ve výboru seděl za ligu někdo jiný, v podstatě nepřipadá v úvahu. Kdo zůstane mimo? Dost možná nikdo, protože je snaha, aby zástupce jednoho z klubů obsadil jinou pozici. V tuto chvíli pravděpodobně Adolf Šádek coby český místopředseda. Na členy za ligu by pak kandidovali slávista Tvrdík, sparťan Svoboda a baníkovec Brabec. Všichni by byli spokojení.

Pokud by to neklaplo a jeden by musel ze hry, mohlo by se lehce stát, že by to byl sparťan, nebo slávista. Šádek by si své pohlídal, Brabec s podporou Moravy rovněž, zbytek by se volil podle toho, kdo je sparťan, kdo slávista…

Na jednom břehu Vltavy by bylo velké mrzení a moc klidu do fotbalu by to nepřineslo.

Kdo volí členy za ligu: Zástupci 32 profesionálních klubů, k výhře stačí nadpoloviční většina přítomných.

Zbylé pozice ve výkonném výboru

Valná hromada zvolí ještě předsedy řídících komise pro Čechy a Moravu, tři členy za Čechy a dva za Moravu. Tady je situace ještě rozmazanější, protože se čeká na kompletní výsledky okresů a krajů. Poslední budou známy 24. března.

O čem se mluví, změna vyhrazena:

Na předsedu ŘKČ už asi nebude kandidovat Martin Drobný. Je možné, že by si na ni myslel Rudolf Špoták, donedávna plzeňský hejtman a stále ještě předseda komise rozhodčích v Čechách, který bude nejspíš zároveň kandidovat na předsedu Plzeňského krajského fotbalového svazu. Má podporu Adolfa Šádka. Ovšem taky je ve hře, že zájem projeví Radek Zaťko z Chomutova, parťák bývalého kontroverzního rozhodčího Zdeňka Vaňkáta (ten mimochodem kandiduje na předsedu chomutovského okresu).

Složení výkonného výboru Předseda

Místopředseda za Čechy

Místopředseda za Moravu

Předseda Řídící komise pro Čechy

Předseda Řídící komise pro Moravu

Tři členové za Čechy

Dva členové za Moravu

Tři členové za ligu

Pozici předsedy ŘKM asi obhájí Pavel Nezval. Na Moravě má silnou pozici.

Na členy za Čechy se asi pokusí někoho prosadit Fevoluce, zvlášť pokud nevyjde místopředsednický post. Možná jména? Tomáš Pintér (nyní předseda Jihočeského KFS), Pavel Chán (předseda OFS Příbram) i oba stávající členové za Čechy Rudolf Řepka a Tomáš Neumann. Jenže tomu Belmondo nepomáhá… Své adepty budou chtít dosadit i další skupiny. Kandidovat už nebude Václav Andrejs.

Na člena za Moravu se dost možná pokusí dostat Václav Kula, jenž je silným politickým hráčem a měl by podporu Baníku. To by mohlo znamenat stopku pro stávajícího člena Radku Zimu, naopak jeho kolega Vladimír Kristýn, pokud bude kandidovat, má šance větší.

Kdo volí předsedy řídících komisí: zastoupené členské kluby ČFL/MSFL a českých, respektive moravských divizí plus zástupci příslušných krajů.

Kdo volí členy za Čechy a Moravu: delegáti krajů a okresů z české, respektive moravské komory.

Dvě vypjatá místa mimo výkonný výbor

Ne všechny pozice vzejdou z hlasování valné hromady. Ale je velmi pravděpodobné, že se stanou součástí volebních dohod. Zvláště dvě z nich jsou zásadní: předseda komise rozhodčích a generální sekretář a rozhodne o nich příští výkonný výbor.

Předsedou rozhodčích je druhou sezonu Libor Kovařík a má jednoho zásadního soupeře: Adolfa Šádka. Ten si ho ve funkci nadále nepřeje, nemá na něj vliv, a určitě vyvine snahu, aby došlo ke změně. Jestli sám má svého kandidáta rozmyšleného, není jasné, primární pro něj je výměna. Jenže Sparta i Slavia nemají proti Kovaříkovi zásadní výhrady, což slibuje tvrdou debatu něco za něco.

Generálním sekretářem je Martin Procházka. Pokud zvítězí Petr Fousek, nejspíš jím i zůstane. Pokud ne, je změna pravděpodobná. Toto místo by se zamlouvalo patrně Fevoluci a zkusila by ho pro sebe vyjednat, zásadní zde bude hlas nového předsedy.

Valná hromada se koná v Praze 29. května.