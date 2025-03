Špotákova kandidatura byla diletantismus, tvrdí Drobný. Počítal s tak velkou podporou?

Martin Drobný působí dlouhé roky ve funkcionářských pozicích, český výkonnostní fotbal zná do detailu. Nadcházející čtyři roky budou ve výkonné funkci na kraji jeho poslední, o další kandidatuře už neuvažuje. Nebude ani v novém „velkém“ výkonném výboru po květnových volbách. „Rád bych byl v řídící komisi pro Čechy,“ přiznává.

Potěšil vás výsledek nedávné valné hromady v Plzeňském kraji?

„Jsem s volbami maximálně spokojený. Už na prvním jednání nového výkonného výboru, které proběhlo v pondělí (10. března), bylo vidět jiné klima, abychom se s fotbalem zase posunuli.“

Už víte, koho podpoříte na velké valné hromadě z kandidátů na předsedu?

„Na prvním výkonném výboru jsem nastínil scénář, jaký jsme měli před volbami do vedení FAČR před čtyřmi lety. Obešlu kandidáty na předsedu, zda mají zájem přijet na výkonný výbor, pozvu i předsedy OFS (okresních fotbalových svazů), které vezou do Prahy také hlasy. Minule jsem pozval Karla Poborského i Petra Fouska, pokud jsou teď čtyři kandidáti, nemáme problém, aby nám na výkonném výboru řekli svou představu, co udělají pro regionální fotbal. Podle toho se budeme o kandidátech bavit dál.“

Má vaši podporu také plzeňský šéf Adolf Šádek, pokud se rozhodne kandidovat na místopředsedu za Čechy? Ve volbě do kraje podpořil Rudolfa Špotáka…

„O tom, že by podpořil druhého kandidáta, jsem od něj neslyšel… Jsme ze stejného regionu, sídlo Plzeňského svazu je na stadionu Viktorie. Spolupracuji s ním i ve výkonném výboru. Je logické, že pokud se rozhodne kandidovat, mou podporu mít bude.“

Očekával jste tak hladký průběh volební valné hromady do Plzeňského krajského fotbalového svazu, kde jste obhájil post předsedy?

„Předpokládal jsem, že v prvním kole projdou kandidáti za okresy, kde bylo pět kandidátů na čtyři místa. Překvapilo mě, že se tam nedostal Milan Polák, čekal jsem, že bude mít větší podporu, bylo to dané i tím, že Domažlice byly i díky jednání druhé strany (původně ohlášený protikandidát Rudolf Špoták je z Domažlic, stejně jako jeho spolupracovník Petr Sádovský) v nevýhodě, s tím se také spláchnul. Při volbě kandidátů za kluby, kde bylo osm uchazečů na čtyři členy, jsem určitě očekával dvě kola. Nakonec se ale povedlo odvolit už v prvním.“

Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták podal kandidaturu, která nebyla podle stanov platná (měl nominaci pouze jednoho okresu, potřebné byly dvě) a volební komise ho přímo na valné hromadě jako kandidáta vyřadila. Překvapilo vás to?

„Zarazilo mě to. Já s ním mluvil zhruba před třemi týdny na semináři rozhodčích v Praze, bavili jsme se, vypadal velice sebevědomě. Lidé kolem něj, hlavně Petr Sádovský, mu říkali, že všechno je zalité sluncem. Ale člověk, co chce kandidovat a nepřečte si stanovy, to je pro mě hrozné zklamání. Ke zvolení mi to pochopitelně pomohlo, i když jsem si věřil. Byl jsem na všech okresních valných hromadách, objezdil to, odpracoval jsem si to. Že on si to nepřečetl, to je jeho diletantismu i lidí okolo něj. Hodně mě to překvapilo a také utvrdilo v tom, že mu asi až tak o pozici krajského předsedy nešlo. Spíš ho tam někdo tlačil. Pokud chce na jaře kandidovat na nějakou pozici v Praze, měl dle mého lepší, aby tam šel s čistým štítem a jako předseda komise rozhodčích pro Čechy. Ne s tím, že prohraje volby na kraji. Takhle může být pro volby v Praze odepsaný.“