Věk je jenom číslo. V 59 letech se stal nejstarším střelcem Superligy a má ještě jeden sen...

Josef Sandr znovu ukázal, že když člověk miluje fotbal, věk nehraje roli. Ve svých neuvěřitelných 59 letech nastoupil za Partyzan Příbram do závěrečného utkání základní části Superligy malého fotbalu. A zazářil. Při jednoznačné výhře 13:2 nad Mostem vstřelil dvě branky a stal se tak nejstarším střelcem v historii celostátní soutěže. „Hodně kluků chybělo, tak jsem si vzal kopačky. Vydržet šedesát minut by nebylo možné, ale na prostřídání nebyl problém,“ usmíval se.

Josef je dlouhodobě ve skvělé fyzické formě a o svém možném nasazení do zápasu přemýšlel už dříve. Tentokrát to ale doopravdy klaplo. Kvůli zraněním a absencím spoluhráčů byl tým oslabený, a tak zkušený veterán neváhal pomoci. „Chodím hrát malý fotbal pravidelně, jezdíme po různých turnajích přes léto s klukama, takže se to dalo vydržet. Vlezl jsem si de facto na hrot, mladí kluci se stáhli pode mě, takže to nebyl problém. Máme super tým, vyhovíme si ve všem, funguje týmová práce, od toho se vše odráží,“ líčil s úsměvem.

Obě jeho trefy padly po povedených akcích a ukázaly, že cit pro míč a fotbalové myšlení věkem rozhodně neuvadá. Partyzan se díky jasné výhře a Sandrově příspěvku posunul do play-off z prvního místa. A ostřílený matador nevylučuje, že to nebyl jeho poslední zápas. „Bavili jsme se už loni před finále, že bych mohl eventuálně nastoupit za příznivého stavu, ale utkání by nesmělo být moc vyhecované, pak by nějaká minuta odehrát šla,“ pomýšlel na další starty.

Energický fotbalový nadšenec, který v srpnu oslaví šedesátiny, má ještě jeden vysněný cíl – zahrát si v Superlize po boku svého syna. Starší David dříve patřil k oporám příbramského výběru, teď ale žije v Liberci, kde má plný program – hraje fotbal, trénuje děti a pracuje jako manažer v restauraci. Na zápasy už mu bohužel nezbývá čas.

V týmu Partyzanu ale působí i Josefův mladší syn Martin, kterému je teprve osmnáct. Možná se tak jednoho dne dočkáme výjimečné chvíle, kdy na hřiště vyběhne celá fotbalová rodina – otec a oba synové Sandrovi bok po boku.