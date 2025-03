Šéf klubu z Brna urážel sudí: Dávám do toho miliony, je těžké se udržet

Šéf klubu hrubě urážel sudí: Dávám do toho miliony, je těžké udržet emoce • Repro TVCOM

Jaro vtrhlo i do MSFL a v Brně to bylo docela na divoko. Po nedělním zápase Start Brno–Kroměříž (0:1) a penaltě v nastavení napadli domácí fanoušci i klubový předseda Roman Procházka verbálně a hrubě vulgárně rozhodčí. „Trest přijmeme a budeme ho respektovat,“ říká s odstupem času smířeně Procházka, stále však cítí křivdu a na některé věci se chce ptát Řídící komise pro Moravu.

Takhle se to v Brně na hřišti a posléze u tribun a v kabinách sudích seběhlo. Rozhodčí Petr Dorušák odpískal ve třetí či čtvrté minutě nastavení pokutový kop.

Podle kroměřížského Deníku, který o následné roztržce psal jako první, bylo odpískání na místě. Podle Procházky to nebylo tak jednoznačné. „V takové situaci musí být penalta tisíciprocentní, je to poslední akce zápasu. Lidé, kterých jsem se ptal, ji vidí jednou tak, jednou jinak. To není pokutový kop na tisíc procent,“ říká.

V zápise stojí, že v tu chvíli volal na asistenta. „Ty zm… zrzavej, vy odtud dneska neodjedete, o to se postarám.“

Penalta se kopala, padl gól, jediný v duelu. Lídr soutěže z Kroměříže díky tomu zvítězil 1:0.

To domácí neunesli, což uvádí zápis rozhodčího o utkání. Arbitr byl napaden divákem, který ho „kopl do pravé holeně“. Jiný divák chytil sudího rukou za ruku, ve druhé „držel sklenici s pivem a napřahoval se směrem k rozhodčímu“. Tomu se podařilo vyškubnout.

Když sudí kráčel do kabin, vulgárně ho urážel Roman Procházka. Zápis to bez vytečkování uvádí následovně:

„Ty p… jedna zku…, ty odsud dneska neodejdeš, ty zm… zas…. Ču… jeden vypi…, chcípni.“

Procházka pak napadl nejenom slovně delegáta svazu, podle zápisu „vražením rukou do hrudi“. A řekl mu. „Ty zmr… jeden zku…, všechno tam napiš, ty nevíš, co znamenám já v Brně.“

Hráči se omluvili za funkcionáře

Procházka následně pokračoval ve vulgaritách směrem ke všem rozhodčím, spolu s divákem chtěl vstoupit do jejich kabiny. Šlo o stejného diváka, který předtím sudího kopl do nohy. A znovu Procházka na adresu kroměřížského místopředsedy Karla Heinze pronesl: „Najdu si tě v Kroměříži, ty zmr… policajtskej.“

Navrch jiný domácí funkcionář Jakub Prokeš na tribuně slovně napsal hostující funkcionáře Zbyňka Zlámala.

Domácí si byli patrně vědomi toho, že přestřelili, a proto jejich kapitán Pavel Novák spolu s hráčem Petrem Dudou zašli za sudími a jménem hráčů se jim omluvili za „nepřípustné chování funkcionářů“.

Nepřípustné chování nepopírá ani Procházka. Ale snaží se ho pro iSport.cz vysvětlit. „Hrajete první jarní kolo po dvou měsících pauzy, těšíte se. Přijel lídr tabulky, který není schopný za devadesát minut dát gól. My hrajeme dobře, je to remízový zápas. A pak rozhodčí ve čtvrté minutě nastavení, ale možná dokonce až po nastaveném čase, pískne takovou penaltu. Fotbal mě stojí strašné peníze, přispívám na něj svými miliony z podnikání. Pak zápas s takovou penaltou skončí a sudí, kteří ho navíc řídí tendenčně, se vám pomalu smějou, soupeřův trenér ukazuje fakáče – a vy máte udržet emoce? To je tak strašně těžké,“ vypráví.

O vztyčeném prostředníčku ze strany hostujícího kouče je v zápise rovněž řeč, uvedl ho domácí vedoucí mužstva.

Procházka, který už v pondělí mluvím vyrovnaným hlasem, nadhazuje otázky, na které bude chtít odpověď. „Ptáme se, proč se měnila delegace rozhodčího ve středu. Proč nebyl delegát utkání až do pátku uvedený v rozpisu?“ zajímá ho. „Taky mi vadí, že předseda Kroměříže (Martin Bsonek) je členem Řídící komise pro Moravu. Ti rozhodčí, ať chtějí, nebo ne, jsou tím ovlivněni,“ říká.

Pro pořádek, stejný rozhodčí Dorušák vyloučil hostům – tedy těm, pro něž odpískal penaltu – v 76. minutě hráče.

Roman Procházka je smířen s tím, že ho i jeho klub čeká trest. „Vím, že to z naší strany včetně té mé byla neadekvátní reakce. Neovládli jsme emoce, neomlouvá nás to. Dostaneme postih, který přijmeme, budeme ho respektovat.“

Co viníkům hrozí? „Škála je široká, protože přestupků je hrozně moc,“ říká předseda disciplinární komise Martin Lapeš. „Od zákazu vstupu na stadion, finanční pokuty po uzavření stadionu.“

Disciplinárka zasedne ve středu.