Tomáš Pešír, Pavel Chán, Rudolf Řepka?

O Tomáši Pešírovi se ví už dlouho dopředu, nijak se tím netají. A velmi poctivě objíždí delegáty a žádá je o podporu. Pomáhá mu Zdeněk Hořejší, etickou komisí potrestaný bývalý zaměstnanec asociace, s níž se v této věci soudí u civilního soudu.

Rudolf Řepka, ředitel Teplic, stávající člen výkonného výboru za Čechy, předseda OFS Teplice a člen výkonného výboru Ústeckého KFS je čerstvou novinkou. Nominaci zatím zvažuje. Jeho případný nástup do souboje o místopředsedu je zřejmý: porazit Pešíra. Vznikla totiž obava, že Pavel Chán je proti Pešírovi příliš slabou značkou. Nabízelo by se, že Chán v případě Řepkovy kandidatury odstoupí, ale vůbec to není jisté.