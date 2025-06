Straka: Budějovice? Obrovská nevraživost, to už nechci zažít. Ze Sparty mě bolí srdíčko

Na Slovensku jste během necelých dvou měsíců zažil sedm zápasů. Jak se za angažmá v Bánské Bystrici ohlížíte?

„Jasně jsem řekl jednu věc: do Bánské Bystrice jsem přišel pozdě. Mančaft byl přestárlý, měl nějakých osm třicátníků a čtyři až pět kluků nad 35 let, to byly určité hendikepy. Měli jsme výborně rozehrané zápasy, v mnoha případech jsme vedli o dva, tři góly a nebyli jsme schopní to uhrát. Mančaft nebyl vyrovnaný, ale nedá se nic dělat, to je fotbal… Nic moc si z toho nedělám. Že se to nepovedlo? Jednou jsi dole, jindy nahoře. Mluvil jsem o tom s jejich sportovním ředitelem, že budou muset udělat rázné kroky k tomu, aby se dostali zpátky, poněvadž tohle stoprocentně stačit nebude.“

Na Slovensku máte renomé, vedl jste tam už dřív Slovan Bratislava, Ružomberok, Trenčín a Michalovce. Jakou má tamní soutěž úroveň?

„Dobrou, hlavně první čtyřka: Slovan, Spartak Trnava, Žilina, Dunajská Streda, kde bývají plné stadiony. Zajímalo by mě, kdybychom měli česko-slovenskou ligu, jakým způsobem bychom obstáli proti slovenským týmům. Jejich liga má podobná specifika jako naše, je hodně soubojová. Ale tím, že naše soutěž udělala obrovský pokrok, tak jsou Slováci momentálně za námi.“

Sledoval jste po svém odvolání od staronového majitele Koubka i České Budějovice, které zakončily sezonu bez jediné výhry?